Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur, Tiran'dan İstanbul'a getirildi - Son Dakika
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Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur, Tiran'dan İstanbul'a getirildi

18.09.2022 10:10
Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur, Tiran'dan İstanbul'a getirildi

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in adına basın açıklamaları gerçekleştiren Emre Olur, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Arnavutluk'a deport edilmişti. Başkent Tiran'da gözaltına alınan Olur bu sabah İstanbul'a getirildi. Havalimanında bulunan karakolda işlemleri devam eden Olur, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek.

Suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker adına açıklamalarda bulunan Erme Olur'un, Arnavutluk'a deport edilmişti.

Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur, İstanbul'a getirildi

TİRAN HAVAALANI'NDA TUTULDUĞU BELİRTİLMİŞTİ

Gazeteci Erk Acarer'in Twitter'dan aktardığı iddialara göre; Emre Olur, 3 gün önce Arnavutluk'tan Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçti. Oturum işlemleri yapılmayan Olur tekrar Arnavutluk'a gönderildi. Acarer, Olur'un önce Türk güvenlik yetkililerine teslim edilip İstanbul'a getirildiğini belirtti ancak daha sonra attığı yeni tweetlerde Emre Olur'un Arnavutluk vatandaşı olduğu ve avukatlarının deport kararına itiraz ettiği için Tiran Havaalanı'nda tutulduğunu belirtti. Acarer, Olur'un Arnavutluk vatandaşı olduğu için havalimanında nezarette gözaltına alındığını ifade etmişti.

Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur, İstanbul'a getirildi

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖTÜRÜLECEK

Suç örgütü lideri Sedat Peker adına basın açıklamaları yapan Emre Olur, sabah 09.15'te uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Havalimanındaki karakolda işlemleri devam eden Olur'un, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmesi bekleniyor.

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SON DAKİKA: Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur, Tiran'dan İstanbul'a getirildi - Son Dakika
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