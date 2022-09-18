Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur, Tiran'dan İstanbul'a getirildi

Suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker adına açıklamalarda bulunan Erme Olur'un, Arnavutluk'a deport edilmişti.

TİRAN HAVAALANI'NDA TUTULDUĞU BELİRTİLMİŞTİ

Gazeteci Erk Acarer'in Twitter'dan aktardığı iddialara göre; Emre Olur, 3 gün önce Arnavutluk'tan Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçti. Oturum işlemleri yapılmayan Olur tekrar Arnavutluk'a gönderildi. Acarer, Olur'un önce Türk güvenlik yetkililerine teslim edilip İstanbul'a getirildiğini belirtti ancak daha sonra attığı yeni tweetlerde Emre Olur'un Arnavutluk vatandaşı olduğu ve avukatlarının deport kararına itiraz ettiği için Tiran Havaalanı'nda tutulduğunu belirtti. Acarer, Olur'un Arnavutluk vatandaşı olduğu için havalimanında nezarette gözaltına alındığını ifade etmişti.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖTÜRÜLECEK

Suç örgütü lideri Sedat Peker adına basın açıklamaları yapan Emre Olur, sabah 09.15'te uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Havalimanındaki karakolda işlemleri devam eden Olur'un, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmesi bekleniyor.