SEDAT PEKER'İN BASIN DANIŞMANI EMRE OLUR İSTANBUL'A GETİRİLDİ

SEDAT Peker'in basın danışmanı olarak bilinen ve Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gözaltına alınan Emre Olur, saat 09.15 sıralarında İstanbul'a getirildi.

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Bakan Soylu'dan, Emre Olur paylaşımı: Emniyet Teşkilatımızı, sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim

Erzurum haberleri | Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur İstanbul'a getirildi