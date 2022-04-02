Sedat Peker'in de yargılandığı davada 2 sanık için tahliye kararı - Son Dakika
Üye Girişi

Sedat Peker'in de yargılandığı davada 2 sanık için tahliye kararı

02.04.2022 00:08

Sedat Peker Suç Örgütü'ne ilişkin aralarında firari sanık Peker'in de bulunduğu 3'ü firari, 16'sı tutuklu 92 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bir kısım tutuksuz sanıkların savunmasının ardından ara kararını açıklayan heyet, 2 sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya çok sayıda tutuklu sanık katıldı. Tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Bir kısım tutuksuz sanıklar beyanlarında üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek ayrı ayrı beraatlerini istedi. Tutuklu yargılanan sanıklar tahliyelerini talep etti. Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, gelecek celse müvekkilini savunabilmek için 2 saatlik süre istedi.

2 SANIK TAHLİYE OLDU

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan heyet, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına karar verdi. Onur Özen ile Dursun Bayhan'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar veren heyet, 14 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 241 sayfalık iddianamede Cahit Çetin'in 13 Ağustos 2017'de öldüğü belirtiliyor. İddianamede 30 kişi müşteki ya da mağdur sıfatıyla yer alırken hakkında yakalama kararı bulunan sanık Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 92 kişi ise 'sanık' sıfatıyla yer alıyor. İddianamede 31 Ağustos 2017'de İstanbul, Çekmeköy'de silahla vurularak hayatını kaybeden Cahit Çetin'in ölümünü sanık Sedat Peker'in azmettirdiği kaydediliyor. İddianamede örgüt lideri konumda yer alan sanık Sedat Peker'in 'Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme', 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme', 'Var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme', 'Tefecilik' ve 'Silahla kasten yaralama' suçlarından toplamda ağırlaştırılmış müebbet ile 262 yıl 8 aydan 392 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Örgüt yöneticisi olan 9 sanığın 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme' suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar, örgüt üyesi olası olan 46 sanığın 'Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma' suçundan 2 yıl 6 aydan 6'şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. 22 sanığın de 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme' suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapis talep ediliyor.

Ayrıca iddianamede örgüt yöneticisi, üyesi ve örgüt adına suç işleyen sanığın 'Kasten öldürmeye azmettirme', 'Var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme', 'Tefecilik' ve 'Silahla kasten yaralama' suçlarından değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

YORUMLAR
500
Survivor yarışmacısı güreş antrenörü Hikmet Tuğsuz'un Sedat Peker'le yan yana fotoğrafları ortaya çıktı Survivor yarışmacısı güreş antrenörü Hikmet Tuğsuz'un Sedat Peker'le yan yana fotoğrafları ortaya çıktı Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik davada tahliye Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik davada tahliye

Sedat Peker, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Sedat Peker'in de yargılandığı davada 2 sanık için tahliye kararı - Son Dakika


Son Dakika
00:08 Sedat Peker'in de yargılandığı davada 2 sanık için tahliye kararı
00:02 Muğla'da bir adam, tonlarca mermerin altında kalarak hayatını kaybetti!
00:00 Hull City'nin başına gelen Şota, takıma felaketi yaşatıyor
23:41 Ukrayna'nın garantörlük talebine Türkiye yanıt verdi: Olumlu bakıyoruz
23:33 Volkan Demirel'in eşi dekoltesiyle hayranlarını mest etti
23:14 Kurtlar Vadisi'nde de oynamıştı! Oyuncu İbrahim Gündoğan yaşamını yitirdi!
22:42 Kadınlar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kupayı ülkemize getirdi
22:39 Müstakil bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuktan geriye birkaç oyuncak kaldı
22:24 88 yıl sonra Ayasofya-i Kebir Camii'nde ilk teravih namazı kılındı, meydan doldu taştı!
22:16 Ermenista'nın SİHA'larına verdiği isim sosyal medyada dalga konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 00:15:54. #1.11#
SON DAKİKA: Sedat Peker'in de yargılandığı davada 2 sanık için tahliye kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement