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Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik dava yarın başlıyor - Son Dakika

Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik dava yarın başlıyor

28.12.2021 14:48
Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik dava yarın başlıyor

Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik açılan davanın görülmesine yarın başlanacak. 92 kişinin yargılanacağı davada firari sanık Peker'in 390 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik, aralarında firari Sedat Peker'in de bulunduğu 92 kişi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmış, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Dava kapsamında, 26'sı tutuklu 92 sanık yarın Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 390 YILA KADAR HAPİS

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in, Cahit Çetin'in silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle, ayrıca 19 ayrı eylemde birçok müştekiye karşı "var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme", "tefecilik", "silahla kasten yaralama" suçlarından ise toplamda 390 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanacak.

Örgüt yöneticisi olan 9 kişinin ise, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme", "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme", "kasten öldürmeye azmettirme", "var olan suç örgütün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "tefecilik" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından da değişik oranlarda hapis cezası talebiyle yargılanacak.

İLK DURUŞMA YARIN

Davanın ilk durulması yarın Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Öte yandan son aylarda sosyal medya üzerinden tartışma yaratan mesajlarla gündeme gelen ve BAE'de olduğu belirtilen Sedat Peker'in, yaklaşık bir aydır sosyal medya hesaplarını kullanmadığı ortaya çıktı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 30 kişi mağdur, Çekmeköy'de 31 Ağustos 2017'de silahlı saldırı sonucu öldürülen Cahit Çetin ise maktul olarak yer aldı.

İddianamede, Sedat Peker'in örgüt lideri, 9 şüphelinin örgüt yöneticisi, 82 şüphelinin bir kısmının örgüt üyesi, bir kısmının da örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişiler olduğu kaydedildi.

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Ağırlaştırılmış Müebbet, Sedat Peker, Cumhuriyet, Saldırı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik dava yarın başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik dava yarın başlıyor - Son Dakika
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