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Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den günler sonra ilk paylaşım: Sizin için döndüm - Son Dakika

Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den günler sonra ilk paylaşım: Sizin için döndüm

11.12.2021 19:12
Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den günler sonra ilk paylaşım: Sizin için döndüm

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in eşi Özge Peker günler sonra Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Özge Peker paylaşımında, "Sizin için döndüm" ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir süredir sosyal medya paylaşımı yapması ve internet erişimlerinin engellendiği söylenen Sedat Peker ve ailesinin sessizliği sürerken Özge Peker'den ilk paylaşım geldi.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Çocuğuyla bir fotoğrafını paylaşan Özge Peker, "Bizi ve özellikle Miloş'u çok özlediniz. Her zaman yazdınız, merak ettiniz. Sizin için döndüm Instagram'a yeniden. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Siz iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den günler sonra ilk paylaşım: Sizin için döndüm

İSMAİL SAYMAZ: EŞİNE VE ÇOCUKLARINA İNTERNET İZNİ VERİLDİ

Halk TV'de Seda Selek ile Perdenin Önü Arkası'nda konuya ilişkin konuşan gazeteci İsmail Saymaz, Peker'in yakın çevresinden aldığı bilgileri şöyle aktarmıştı:

"Geçen hafta konuşmuştuk. Sedat Peker'den bir gün boyunca haber alınamıyor diye. Ben yakın çevresine sordum. Öğrendiğim kadarıyla yakın çevresi dedi ki 'kendisinin sağlığı iyi, morali yerinde, gözaltına alındığı ya da enterne edildiği ile ilgili haberler asılsızdır. Toplantıya çağırılmadı. Başka bir ülkeye gönderilmesi yönündeki bilgiler de doğru değil. Çekirdek ailesi ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte kaldığı konutta yaşamına devam ediyor. Uygulanan dijital tecrit koşulları sürüyor. Ailesinin internete erişimi için yaptığı görüşmeler devam ediyor.' denilmişti geçen hafta sorduğum sorular üzerine. Beklenti şöyleydi. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri barıştı. Emir Türkiye'ye geldi. Hemen arkasından da Sedat Peker'i gönderirler. Bugün öğrendiğim kadarıyla aksi olmuş. Sedat Peker'in eşinin ve çocuklarının internet erişimi açılmış. Tüm evin interneti kesilmişti. Öğrendiğim kadarıyla eşine ve çocuklarına bu izin verilmiş."

Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den günler sonra ilk paylaşım: Sizin için döndüm

Birleşik Arap Emirlikleri, Sedat Peker, BAE, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den günler sonra ilk paylaşım: Sizin için döndüm - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den günler sonra ilk paylaşım: Sizin için döndüm - Son Dakika
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