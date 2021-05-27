Sedat Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili öne sürdüğü iddiaların ardından KKTC'de Meclis Araştırma Komitesi kuruldu - Son Dakika

Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili Sedat Peker tarafından ortaya atılan iddiaların araştırılması için KKTC'de Meclis Araştırma Komitesi Kuruldu.
Kıbrıs Postası'nın haberine göre, KKTC'de Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Meclis Grubu'nun sunduğu Meclis Araştırma Komitesi kurulması önergesi bugün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülüp, oy birliğiyle kabul edildi.
Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker, Emekli Yarbay Korkut Eken'in, Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'nın cinayetinde ilintisi olduğunu iddia etmişti.
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ise Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesine ilişkin iddialarının yer aldığı dilekçeyi, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na geçen gün vermişti.
Bugün Adalı cinayetiyle ilgili sessizliğini bozan Emekli Yarbay Korkut Eken ise "O gazeteciyi tanıyorsam, biliyorsam şerefsizim. Öldürülmesiyle de da alakam yok" ifadelerini kullanmıştı.
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