Sedat Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili öne sürdüğü iddiaların ardından KKTC'de Meclis Araştırma Komitesi kuruldu - Son Dakika

6 katlı binanın çatısına çıkan İrem, ikna etmek isteyenlere rağmen böyle atladı

Hadise, Seren ve Cengiz'e açtığı tazminat davasını kazandı! İşte iki isimden alacağı para

Marketteki kadının etek altını çeken sapık yakalandı! Olay kadar ilk sözleri de iğrenç

Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili Sedat Peker tarafından ortaya atılan iddiaların araştırılması için KKTC'de Meclis Araştırma Komitesi Kuruldu.

NE OLMUŞTU?

Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker, Emekli Yarbay Korkut Eken'in, Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'nın cinayetinde ilintisi olduğunu iddia etmişti.

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ise Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesine ilişkin iddialarının yer aldığı dilekçeyi, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na geçen gün vermişti.

"CİNAYETLE HERHANGİ BİR ALAKAM YOK"

Bugün Adalı cinayetiyle ilgili sessizliğini bozan Emekli Yarbay Korkut Eken ise "O gazeteciyi tanıyorsam, biliyorsam şerefsizim. Öldürülmesiyle de da alakam yok" ifadelerini kullanmıştı.