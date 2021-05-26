Sedat Peker'in geçmiş iddiaları için harekete geçilebilir mi? Hukukçu Ersan Şen zaman aşımına işaret etti - Son Dakika

Sedat Peker, yayınladığı videolarda çeşitli iddialar ortaya atmaya devam ediyor. Peker, YouTube üzerinden yayınladığı videoların 7'ncisinde Kıbrıs'ta öldürülen gazeteci Kutlu Adalı ve 1993 yılındaki Uğur Mumcu cinayeti hakkında iddialarda bulundu.

2 SAYFALIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Peker, videoda Adalı cinayeti için kendisine gelindiğini ve kardeşi Atilla Peker'i önerdiğini iddia etti. Sedat Peker, kardeşi Atilla Peker'in Korkut Eken'le birlikte suikast için KKTC'ye gittiğini ancak cinayet işlenmeden geri geldiklerini, Adalı'nın daha sonra Eken'e bağlı başka bir ekip tarafından öldürüldüğünü sözlerine eklemişti. Peker'in ortaya attığı iddiaların ardından gözaltına alınan kardeşi Atilla Peker'in Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili verdiği 2 sayfalık ifade ortaya çıktı.

"ZAMAN AŞIMIYLA İLGİLİ BİR ŞEY YAPAMAZSINIZ"

Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programına konuk olan Prof. Dr. Ersan Şen, Fatih Altaylı'nın sorunlarına yanıt verdi. Kutlu Adalı cinayetiyle birlikte Sedat Peker'in kardeşinin ortaya çıkan ifadeleri üzerine konuşan Şen, "Zaman aşımıyla ilgili bir şey yapamazsınız. Zaman aşımı en ağır suçlarda 20+10 yıl. KKTC bizim açımızdan devlettir belki yapabilir, ancak Türkiye Cumhuriyeti bir şey yapamaz. 1996'daki bir olayın üstüne bir şey yapamazsınız. Adaletin geç geleni adalet değildir. Zaman aşımı bitmişse bitmiştir. Ama birileri zaman aşımını kestim, diyerek 2026'ya kadar uzatılabilir" dedi.

"MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURABİLİR"

Altaylı'nın "Şaibeli bir adama dava açılır mı?" sorusuna da yanıt veren Şen, "Evet şaibeli de olsa açılmalı. Şeffaf olunması gerek. 84 milyon Peker'den şikayetçi olabilir. Evet suçlarla ilgili zaman aşımı var, o zaman da Meclis Araştırma Komisyonu kurulabilir" ifadelerine yer verdi.