Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla - Son Dakika

Pazar günü yayınladığı 9. videoyla yine birçok ismi hedefe koyan suç örgütü lideri Sedat Peker, Habertürk programcısı Veyis Ateş'le ilgili de bir iddiada bulunmuştu. Veyis Ateş, Peker'in iddialarına henüz bir yanıt vermezken, gazeteci Fatih Altaylı aynı yayın grubunda çalıştığı Ateş'e çağrıda bulundu.

"İTHAMLAR ÇOK ÇOK KÖTÜ"

Altaylı, "Peker'in ithamları arasında, Habertürk ekranlarından tanıdığınız Veyis Ateş'e yönelik olanlar da var. Ateş'in AK Parti'ye yakın bir gazeteci olduğu sır değil. Bunda bir suç da yok. Ancak sonrasındaki ithamlar çok çok kötü. Meslekle bağdaşmayan şeyler. Doğru mudur, değil midir bilemem! Doğru olmamasını umarım ve tercih ederim ama kimsenin ne kefiliyim ne velisi" ifadesini kullandı.

"MESELEYİ YARGIYA TAŞIMASINI BEKLİYORUM"

Altaylı, "Bu yüzden de aynı ekranı paylaştığım Veyis Ateş'ten beklentim bu vahim iddiaları net ve açık biçimde yalanlaması. Hodri meydan demesi. Hatta meseleyi yargıya taşıması. Onun yerinde olsam öyle yapardım" düşüncesini dile getirdi.