"Sedat Peker'in iddiaları Meclis'te araştırılsın" talebine AK Partili Turan'dan yanıt: Yanlış yapan varsa ayıklamak bizim görevimiz - Son Dakika

Suç örgütü lideri Sedat Peker, yayınladığı videolar ve ortaya attığı iddialarla büyük tartışma yaratırken, muhalefet kanadı Peker'in iddialarının Meclis'te araştırılması yönünde hükümete yoğun baskı yapıyor.

"AK PARTİ HATASI VARSA GEREĞİNİ YAPMAK DURUMUNDADIR"

Muhalefetin "Sedat Peker'in iddiaları Meclis'te araştırılsın" talebine AK Parti kanadından ilk yanıt geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı açıklamada "Meclis; kendi gündemine hâkim olan, ne yaptığını bilen bir kurum. Biz Meclis'imizi, mafya liderlerinin gündemiyle değerlendirmeyiz. Toplumun tüm dertleri derdimiz, merakları merakımız. Yanlış yapan varsa ayıklamak bizim görevimiz. AK Parti'nin hatası varsa gereğini AK Parti yapmak durumundadır, yaparız ama Meclis'imizi bir adamın ekran karşısındaki konuşmalardan yola çıkarak belirlemenin doğru olmadığı kanaatindeyim" ifadeleri yer aldı.

Turan, şöyle devam etti:



"Muhalefet yapmak, bir mafya babasının argümanlarını taşımak değildir. Muhalefet; dedikodunun, hakaretin karşılık bulacağı bir yer değildir. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun 17 Aralık'ta oynanmış ses kayıtlarının nasıl CHP grubunda izletildiğini üzülerek gördük. Bir ana muhalefet partisi yani iktidara en yakın partinin düştüğü rol, FETÖ'nün sözcülüğüdür. Şimdi de geldikleri yer, bir mafya babası diye adlandırılan kişinin kasetlerinden başka gündemleri olmaması vahim tabloyu ortaya koyuyor. Siz siyasetin hakkını verseniz bu hale düşmesin.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan.

"YARIN CHP GRUBU VAR, SEDAT PEKER KASETİNİ KOYSUNLAR, İZLETSİNLER"

Sedat Peker'den başka gündemleri yok gibi 'Meclis bunu yapsın, mahkeme bunu yapsın, bakan bunu yapsın' demenin CHP'ye de faydası yok. Yarın CHP grubu var, Sedat Peker kasetini koysunlar, izletsinler. Bunu yapmadılar mı? 75 yıldan beri oyların neden artmadığını sorarsanız gerekçesi budur. Milletin dertleri değil hakaretlerin iftiraların merkezi olmalarıdır. Biz Meclis'imizi planlanmış yapıların sözcüsü haline getirmeyeceğiz. İlgili kurumlar gereğini yapmaktadırlar. Sayın Soylu da Sayın Yıldırım da mahkemeye başvurmadılar mı?

"MAFYA İLE AK PARTİ EN SON BİR ARAYA GELECEK İKİ KAVRAMDIR"

Biz temiz siyaseti isteyen insanlarız ama asla Meclis'imizi yanlış politikalara alet etmeyeceğiz. Bir kişinin ne söylediği kadar nerede söylediği de kıymetlidir. Türkiye düşmanlığıyla bilinen bir ülkenin otelinde konuşuyor. Yetmedi otel değiştiriyor, aynı patronun otelleri, farklı zincirler. Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz. Hatalarımız varsa temizleriz, gereğini yaparız kaldı ki mafya ile AK Parti en son bir araya gelecek iki kavramdır. Hatırlayın Türkiye'de değnekçilik, çetecilik, mafyacılık her gün manşetlerdeydi. Biz çetelerle mücadelelerle en çok adım atan ekibiz."

"KİMİN ELİNDE BİLGİ BELGE VARSA SAVCILARLA PAYLAŞMALI"

Bülent Turan, İçişleri Bakanı'nın Süleyman Soylu'nun dile getirdiği "Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi" iddiasıyla ilgili de "Hukukun gereği neyse yapmak lazım 10 bin dolar ya da başka bir şey elde ne varsa ortaya konulmalı, AK Parti denilmedi, vekil denilmedi, siyasetçi denildi, benzer ithamlar bizi yoran, Meclis'i yoran ithamlardır. Kimin elinde bilgi belge varsa savcılarla paylaşmalı. Meclis bu tür gündemden kurtulmalı" dedi.