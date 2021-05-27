Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok - Son Dakika

Emniyet bu görüntünün ardından harekete geçti! Her yerde onu arıyorlar

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, YouTube kanalından yayınladığı videolarda farklı iddialar ortaya atmıştı. Peker'in ortaya attığı ve kardeşi Atilla Peker tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gazeteci-yazar Kutlu Adalı'yı öldürdüğü öne sürülen emekli yarbay Korkut Eken, konuya ilişkin sessizliğini bozdu.

"TANIYORSAM ŞEREFSİZİM"

Sözcü'nün haberine göre Eken, tüm iddiaları reddedip şunları söyledi: "O gazeteciyi tanıyorsam, biliyorsam şerefsizim. Öldürülmesiyle de alakam yok. Özel Harekat polislerini sadece eğittim. PKK'yla mücadele ettim. Şehirlerde işim olmadı, olmaz da. Bir kez daha belirtiyorum Kutlu Adalı'yı tanımıyorum, bilmiyorum adını da duymamıştım. Gazeteciyle ne işim olur? PKK'yla mücadelem var."

BAŞKA BİR SEBEP İÇİN GİTMİŞ

Atilla Peker ile o dönem KKTC'ye gittiğini doğrulayan Eken, PKK terör örgütünün yaralıları Rum Kesimi'ne taşıması olayına el koymak için orada bulunduğunu söyledi.