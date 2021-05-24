Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Muharrem İnce'den açıklama geldi: Cumhuriyet savcıları neredesiniz? - Son Dakika

Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Muharrem İnce'den açıklama geldi: Cumhuriyet savcıları neredesiniz?

24.05.2021 15:10
Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Muharrem İnce'den açıklama geldi: Cumhuriyet savcıları neredesiniz?, System.String[]

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde gerçekleştirdiği basın toplantısında son dönemde YouTube videolarıyla büyük tartışma yaratan Sedat Peker'in iddialarına da değindi. İnce, "Harekete geçen bir savcı yok. Cumhuriyet savcıları neredesiniz? Açılan bir soruşturma yok. TBMM'de kurulan bir komisyon yok" ifadelerini kullandı.

Organize suç örgütü liderliğinden geçmişte hüküm giymiş Sedat Peker'in YouTube kanalında yayınladığı videolar ve ortaya attığı iddialar Türkiye'de büyük tartışma yarattı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, genel merkezde bugün yaptığı basın toplantısında Peker'in iddialarına da değindi. İnce, "Harekete geçen bir savcı yok. Cumhuriyet savcıları neredesiniz? Açılan bir soruşturma yok. TBMM'de kurulan bir komisyon yok" dedi.

Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Türkiye'nin acilen bir temiz eller operasyonuna ihtiyacı var. Türkiye'nin acilen silkinmeye, ayağa kalkmaya, temizlenmeye ihtiyacı var. Yargı Meclis harekete geçmelidir.

MUHALEFETE HSK TEPKİSİ: 3 ÜYEYE TAV OLUYORSUNUZ

Bu günlerde HSK'da seçim var. 13 üye, biri bakan, biri yardımcısı. Orada zaten yanlışlık başlıyor. Anayasa'da diyor ki bakan ve müsteşar ama müsteşarlık kaldırıldı. Bakan yardımcısı var. Nasıl olur Anayasal suç işleniyor burada yanlış. Bakan yardımcısının yazacağı, müsteşarın yerine geçtiği Anayasa'da yazıyor mu? Yazmıyor. Baştan daha yanlışlık başlıyor. 4 üyeyi cumhurbaşkanı, 2 üyeyi bakan ve bakan yardımcısı seçecek etti 6. 4 de cumhur ittifakı seçecek etti 10. 2 İYİ Parti, bir de CHP seçecek etti 13. Şimdi anlayamadığım yerler var burada. Soruyorum; yahu siz 13 üyede 3 üyeyi almak için mi siyaset yapıyorsunuz? Buna mı tav oldunuz? Elma şekeri siyasetidir bu. Erdoğan HSK'ya üye atadığında tarafsız oluyorsa, eleştiriyorsak, başka bir siyasi parti genel başkanı da HSK'ya üye atadığında eleştiriyor olmamız lazım. Bu sisteme toptan karşı çıkmalıyız.

YENİ ANAYASA HAZIRLIĞI

(Yeni bir Anayasa hazırlığı) Biz de bir komisyon kuruyoruz. Henüz yeni kurulduk. Bu konuda da bir komisyon oluşturuyoruz. Her şeyi yakından takip ediyoruz. Dün bir hukukçu arkadaşımızı görevlendirdik, o koordine edecek: Bu konuda sözü olandan bir komisyon kurup çalışmalarımıza devam edeceğiz.

"ERKEN SEÇİM OLACAKSA BİZ HAZIRIZ. AMA DEMOKRASİNİN ÖNÜNÜ AÇMAK LAZIM"

Erken seçim olacaksa biz hazırız. Ama demokrasinin önünü açmak lazım. O zaman bütün partileresesleniyorum. Seçimlere katılma şartlarını kolaylaştıralım. Sınırlamasın bizi. Buyurun hodri meydan. Bunu yaparsak doğru olur. Biz seçimden falan kaçmıyoruz ama şunu daunutmayalım. Ola ki baskın yapıldı. Giremesinbunlar diye baskın yapıldı. 100 bin imza şartı var o da orada duruyor. "

Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Muharrem İnce'den açıklama geldi: Cumhuriyet savcıları neredesiniz?

Muharrem İnce, Sedat Peker, Cumhuriyet, Savcı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Muharrem İnce'den açıklama geldi: Cumhuriyet savcıları neredesiniz? - Son Dakika


Son Dakika

"Whatsapp Sözleşmesi Türkiye'de geçerli olacak mı?" sorusuna yanıt TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'ndan geldi Burdur Valisi'nden Binali Yıldırım'ın oğluna destek paylaşımı: Çağırırsan çöllere gelirim Burdur Valisi'nden Binali Yıldırım'ın oğluna destek paylaşımı: Çağırırsan çöllere gelirim Hindistan'da koronavirüs kısıtlamalarından kaçmak isteyen çift, uçakta düğün yaptı Hindistan'da koronavirüs kısıtlamalarından kaçmak isteyen çift, uçakta düğün yaptı İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu

Son Dakika Haberleri
15:44 "Whatsapp Sözleşmesi Türkiye'de geçerli olacak mı?" sorusuna yanıt TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'ndan geldi
15:38 Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu
15:30 Burdur Valisi'nden Binali Yıldırım'ın oğluna destek paylaşımı: Çağırırsan çöllere gelirim
15:24 Hindistan'da koronavirüs kısıtlamalarından kaçmak isteyen çift, uçakta düğün yaptı
15:14 Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı itmiş! Anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
15:12 İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak
15:10 Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Muharrem İnce'den açıklama geldi: Cumhuriyet savcıları neredesiniz?
15:09 Oğuz Yılmaz'ın ailesi, defin işlemleri esnasında her şeyi çekip yayınlayanlara dava açacak
14:31 İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu
14:06 Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldı
Bülent Ersoy, İsrail'den tasarımı üç ayda hazırlanan 21 milyon TL'ye bir yüzük aldı! Bülent Ersoy, İsrail'den tasarımı üç ayda hazırlanan 21 milyon TL'ye bir yüzük aldı!         
15:49
Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu         
15:38
İlayda Alişan rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşka mı yelken açtı? İlayda Alişan rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşka mı yelken açtı?         
15:26
Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı itmiş! Anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı itmiş! Anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti         
15:14
Oğuz Yılmaz'ın ailesi, defin işlemleri esnasında her şeyi çekip yayınlayanlara dava açacak Oğuz Yılmaz'ın ailesi, defin işlemleri esnasında her şeyi çekip yayınlayanlara dava açacak         
15:10
Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor         
14:11
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bunu kayıt altına alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bunu kayıt altına alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız         
13:20
Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor         
13:18
Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu         
12:03
Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası         
12:01
İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti         
11:56
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki! Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki!         
10:08
AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti         
09:33
İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar         
21:27
Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu         
19:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 15:58:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Muharrem İnce'den açıklama geldi: Cumhuriyet savcıları neredesiniz? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement