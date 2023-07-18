Organize suç örgütü liderliğinden hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde "dijital tecrit" altında tutulduğu belirtilen Sedat Peker, seçimlerden 2 ay sonra Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
Sosyal medya hesabında uzun zamandır ilk kez bir hareketliliğe imza atan Peker, Aleyna isimli Twitter kullanıcısının, kızının doğum gününü kutladığı gönderiyi paylaştı.
Paylaşımda "Doğum günün kutlu olsun. Sana söz bir dahaki yeni yaşında, öz yurdunda olacaksın" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Sedat Peker'in Instagram Paylaşımı 'Dönüş' Sinyali Olarak Yorumlandı - Son Dakika