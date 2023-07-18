Sedat Peker'in Instagram Paylaşımı 'Dönüş' Sinyali Olarak Yorumlandı - Son Dakika
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Sedat Peker'in Instagram Paylaşımı 'Dönüş' Sinyali Olarak Yorumlandı

18.07.2023 21:36

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nde dijital tecrit altında tutulduğu belirtilmesine rağmen, seçimlerden 2 ay sonra Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Peker'in hesabında uzun süre sonra ilk kez hareketlilik görülmesi, sosyal medyada dönüş sinyali olarak yorumlandı. Bir Twitter kullanıcısı, kızının doğum gününü kutladığı gönderiyi Instagram hikayelerinden paylaşarak Peker'i etiketledi.

Organize suç örgütü liderliğinden hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde "dijital tecrit" altında tutulduğu belirtilen Sedat Peker, seçimlerden 2 ay sonra Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

UZUN ZAMANDIR İLK KEZ PAYLAŞIM YAPTI

Sosyal medya hesabında uzun zamandır ilk kez bir hareketliliğe imza atan Peker, Aleyna isimli Twitter kullanıcısının, kızının doğum gününü kutladığı gönderiyi paylaştı.

"YENİ YAŞINDA ÖZ YURDUNDA OLACAKSIN"

Paylaşımda "Doğum günün kutlu olsun. Sana söz bir dahaki yeni yaşında, öz yurdunda olacaksın" ifadeleri kullanıldı.

Seçimlerden 2 ay sonra sessizliğini bozan Sedat Peker'den '2 ay sonra öz yurdunda olacaksın' paylaşımı
Seçimlerden 2 ay sonra sessizliğini bozan Sedat Peker'den '2 ay sonra öz yurdunda olacaksın' paylaşımı
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Sedat Peker, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sedat Peker'in Instagram Paylaşımı 'Dönüş' Sinyali Olarak Yorumlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sedat Peker'in Instagram Paylaşımı 'Dönüş' Sinyali Olarak Yorumlandı - Son Dakika
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