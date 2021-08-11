Sedat Peker'in ismini verdiği Aliye Uzun'dan hakkındaki iddialara yanıt: Devlet bana koruma çıkardı - Son Dakika

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama sonrası ismi yeniden gündeme gelen Aliye Uzun, bir video yayınlayarak hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Burhan Kuzu ile Zindaşti'yi tanıştırdığı öne sürülen Aliye Uzun, yayınladığı videoda "Son günlerde birçok yerde adım sıkça geçiyor. Ben bir iş kadınıyım. Bu konularla ilgili çok da konuşmak istemiyorum. Zindaşti ile ilgili şikayette bulunan ve onu deşifre eden benim. Bununla ilgili de devlet bana koruma çıkarmış" dedi.