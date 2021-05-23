İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Peker'in kardeşi 52 yaşındaki Atilla Peker'in Kayaköy Mahallesi'ndeki kiraladığı villada kaldığını belirledi. Emniyet Müdürlüğü, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan adli arama izni talep edildi
Talep üzerine verilen karar doğrultusunda Atilla Peker'in otomobilinde, bugün öğle saatlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör mermi ele geçirildi. Bulunduğu villada gözaltına alınan Atilla Peker ve koruması Yunus Olcay'ın, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve korumasının gözaltına alındığı öğrenildi - Son Dakika