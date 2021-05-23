Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve korumasının gözaltına alındığı öğrenildi - Son Dakika

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve korumasının gözaltına alındığı öğrenildi

Organize suç örgütü yürütmekle suçlanan Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile koruması Yunus Olcay'ın, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındığı öğrenildi. Peker'in kaldığı villada arama yapan ekiplerin, ruhsatsız tabanca ile iki şarjör ele geçirdiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Peker'in kardeşi 52 yaşındaki Atilla Peker'in Kayaköy Mahallesi'ndeki kiraladığı villada kaldığını belirledi. Emniyet Müdürlüğü, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan adli arama izni talep edildi KORUMASI DA GÖZALTINA ALINDI Talep üzerine verilen karar doğrultusunda Atilla Peker'in otomobilinde, bugün öğle saatlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör mermi ele geçirildi. Bulunduğu villada gözaltına alınan Atilla Peker ve koruması Yunus Olcay'ın, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Son Dakika

Kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasına Sedat Peker'den ilk tepki: Neden sadece benim kardeşimi alıyorsunuz?

Diyarbakır Havalimanı'nın 1 ay boyunca uçuşa kapatılacağı öğrenildi

Ali Koç'un teknik direktör adayları netleşti: Löw, Favre ve Rebrov gibi birçok ünlü isimle görüşülüyor

İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuruna tutuldu! O adamın "Ölüyorum" feryatları ortalığı inletti

Fenerbahçe'de Altay, kendisinden habersiz yapılan transfer görüşmelerine tepki gösterdi

Eurovision'da birinci seçilen İtalyan grubun solisti, kutlamalarda uyuşturucu çekti!

Ucu bucağı sır olan gizemli mağara, keşfedilmeyi bekliyor

Mehmet Ceyhan, "Maskeyi ne zaman çıkarabiliriz?" sorusunu yanıtladı: Vakaları binli rakamlara indirmemiz şart