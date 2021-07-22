Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddiası yayıldı, Peker'e yakınlığıyla bilinen o isimden açıklama geldi - Son Dakika

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 18 Temmuz'dan bu yana sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapmaması merak konusu olmuştu.

TÜM AİLESİ KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞ

Sedat Peker'in günlerdir süren sessizliğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Peker'in tüm ailesi ile birlikte koronavirüse yakalandığı öne sürüldü.

"ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"

Peker'e yakınlığıyla bilinen ve basın danışmanı olduğu iddia edilen Emre Olur, Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Olur paylaşımında, "Değerli büyüğüm, size ve ailenize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.