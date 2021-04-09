Sedat Peker'in lideri olduğu örgüte operasyonda gözaltı sayısı 52'ye yükseldi - Son Dakika

Sedat Peker'in lideri olduğu örgüte operasyonda gözaltı sayısı 52'ye yükseldi

09.04.2021 14:20

Sedat Peker'in lideri olduğu örgüte operasyonda gözaltı sayısı 52'ye yükseldi -Baskınlarda 4'ü kurusıkı olmak üzere 20 tabanca, 3 av tüfeği, 2 çelik yelek ve bin 270 tane fişek ele geçirildi İstanbul merkezli birçok ilde, Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik 'organize...

Sedat Peker'in lideri olduğu örgüte operasyonda gözaltı sayısı 52'ye yükseldi

-Baskınlarda 4'ü kurusıkı olmak üzere 20 tabanca, 3 av tüfeği, 2 çelik yelek ve bin 270 tane fişek ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul merkezli birçok ilde, Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik 'organize suç örgütü' operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 52'ye yükseldi.

Alınan bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker'in lideri olduğu örgüte organize suç örgütüne İstanbul, Ankara, Hatay, Konya, Sakarya, Kocaeli ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Yaklaşık 121 adreste arama gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 52'ye yükseldiği bildirdi.

Operasyonun detayları da belli oldu

Suç örgütüne yönelik operasyonun detayları belli oldu. Gözaltı kararı verilen 63 kişi ile ilgili 2018-2019 yılları arasında teknik ve fiziki takip imkanları kullanılarak yapılan araştırmalar sonucu, örgütün başta 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'nitelikli yağma', 'gasp', 'rüşvet', 'yaralama', 'tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi birçok suça karıştığı belirlendi. Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 16 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 3 av tüfeği, 54 delici ve kesici alet, 2 çelik yelek, bin 270 tane fişek, 332 kartuş, 8 telsiz, 1 uzun namlulu silah dürbünü ve çok sayıda çek-senet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 52 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, aralarında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in de aralarında olduğu 11 firari şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

Sedat Peker'in lideri olduğu örgüte operasyonda gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
Sedat Peker'in lideri olduğu örgüte operasyonda gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
Sedat Peker'in lideri olduğu örgüte operasyonda gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
Sedat Peker'in lideri olduğu örgüte operasyonda gözaltı sayısı 52'ye yükseldi

Sedat Peker, İstanbul, Gözaltı, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sedat Peker'in lideri olduğu örgüte operasyonda gözaltı sayısı 52'ye yükseldi - Son Dakika


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