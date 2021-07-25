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Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportu iptal edildi - Son Dakika

Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportu iptal edildi

25.07.2021 00:48

Suç örgütü lideri olmakla suçlanan ve yurt dışına kaçan Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportu iptal edildi. Celalhan Peker, babasının Youtube'dan yayınladığı videoları çekiyordu.

Yurt dışına kaçan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun iptal edildiğini belirtti.

Babası Sedat Peker ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Celalhan Peker, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Öz yurdunda garipsin öz vatanında parya. Yurt dışında babasıyla vakit geçiren bir insanın pasaportu neden silinir. İçişleri bakanlığı kafasına göre pasaport silebiliyormuş." dedi.

PEKER'İN VİDEOLARI ÇEKİYORDU

Pasaportu iptal edilen Celalhan Peker, babası Sedat Peker'in Youtube'den yayınladığı videoları çekiyordu. Peker'in ara vermeden önce yayınladığı bir videoda, masadan düşen yüzüğü yerden alıp tekrar masaya koymasıyla videoları oğlu Celalhan Peker'in çektiği ortaya çıkmıştı.

Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportu iptal edildi

SEDAT PEKER'İN 5 ÇOCUĞU VAR

48 yaşında olan Sedat Peker Sakarya doğdu fakat uzun süre Almanya'da yaşadı. 2008 yılında Özge Yılmaz ile evlenen Sedat Peker'in Celalhan Peker, Serdarhan Peker, Boğaçhan Talha Peker, Filiz Lina Peker ve Mila Peker adında 5 çocuğu var.

Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportu iptal edildi

Birleşik Arap Emirlikleri, Sedat Peker, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportu iptal edildi - Son Dakika


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