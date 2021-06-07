Sedat Peker'in "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" dediği mahkeme başkanı sessizliğini bozdu - Son Dakika

Organize suç örgütü soruşturması şüphelisi Sedat Peker'in 9. videosunda firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın Bodrum'daki lüks otelinde ücret ödemeden kaldığını iddia ettiği Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, sessizliğini bozdu.

Peker'in iddialarının "asılsız" olduğunu söyleyen Toklu, yarın konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ve bütün gerçeği belgeleriyle açıklayacağını kaydetti.

"ADALET BAKANLIĞI'NA AÇIKLAMA İZNİ İÇİN BAŞVURDUM"

" Adalet Bakanlığı'na açıklama izni için başvurdum. Yanıt gelince yarın yazılı açıklama yapacağım, bütün belgeleri ortaya koyacağım" diyen Toklu, "Bu otelde kaldınız mı?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Açıklama yaptığımda bütün her şey ortaya çıkacak. Orada kalmış mıyım, kalmışsam o dönem otelin sahibi kimdir, bir araştırın bakalım? Ben kendimden eminim. Bir insan böyle kolay harcanmamalı."

"SEZGİN BARAN KORKMAZ'I TANIMAM"

Peker'in bir iddiası da Sezgin Baran Korkmaz lehine karar verdiği iddiası olmuştu. Bunu yalanlayan Toklu, "Sezgin Baran Korkmaz adlı şahsı tanımam, hiçbir ilgim de yoktur. Onunla ilgili bir karar vermiş de değilim. Zaten 22 Temmuz 2016'dan beri bu tür davalara bakmıyorum. Bu şahsın böyle bir davası da yok. Kendisinin şirketi İstanbul'da" diye konuştu.

LÜKS CİP İDDİASINA YANIT

Toklu, BMW X5'e bindiği iddiasına da şu sözlerle açıklık getirdi: "O araba 2014 model. 3 yıl önce aldım, 300 bin TL değerinde. Hakim ve savcıları araştırın yüzde 25'i benden daha pahalı arabaya biner. Daha geçen hafta tamirden çıkardım."

"AİLEDEN VARLIKLIYIM"

Ailesinin varlıklı olduğunu belirten Toklu, " Karaman'da araştırın, babamdan kalma enerji, akaryakıt, gıda işleri var. Toklu Petrol örneğin. Ben düz adamım, yanlış işim olmaz" dedi.

"SOYLU'YU TANIMAM, HİÇBİR YERDE OTURMUŞLUĞUM YOK"

Toklu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da tanımadığını belirterek, "Hiçbir yerde oturmuşluğum, tanışıklım yok, tek kare fotoğrafım çıkmaz" ifadesini kullandı.

PEKER'E SUÇ DUYURUSU

"Bu çok çirkin bir olay, biz kendimize güveniyoruz" diyenToklu, yarın başta Sedat Peker olmak üzere, hakkında gerçeğe aykırı iddialar ortaya atanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağına da bildirdi.