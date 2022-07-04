Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı: Koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için - Son Dakika
Üye Girişi

Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı: Koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için

04.07.2022 23:01

Uzun zamandır sosyal medya hesabından paylaşım yapamayan Sedat Peker'in son görüntüsü eşi Ezgi Peker paylaştı. Sedat Peker'in çocuklarıyla oyun oynadığı paylaşan eş, "Eşim de istemiyor çekmemi. O nedenle paylaşamıyorum çok fazla. Arada koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için ama" notunu düştü. Bir sonraki paylaşımda ise "İzni kopardım, çektikçe çekiyorum" notunu düştü.

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve bir süredir yurt dışında yaşayan Sedat Peker, bir süredir paylaşım yapamıyor. Ancak Sedat Peker'e ait olduğu iddia edilen "Deli Çavuş" adlı Twitter hesabı, son zamanlarda yapmaya başladığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

KIZLARIYLA OYNADIĞI VİDEOYU PAYLAŞTI

Uzun süredir video yayınlamayan ve paylaşım yapamayan Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi Özge Peker, Instagram hesabından hikaye olarak paylaştı. Paylaşımda Sedat Peker'in kızlarıyla birlikte oyun oynadığı görülüyor.

"ARADA KOŞULLARI ZORLAYIP PAYLAŞIYORUM"

Paylaşıma Özge Peker, "Onlar da eğlenmişler çok evde. Gelir gelmez azıcık çektim sizin için. Eşim de istemiyor çekmemi. O nedenle paylaşamıyorum çok fazla. İsteklerinizi okuyorum. 7/24 beraberiz ama çekme şansım olmuyor, üzgünüm. Arada koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için ama" notunu düştü. Ezgi Peker, bir sonraki paylaşımda ise "İzni kopardım, çektikçe çekiyorum" notunu yazdı.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe, 5 yıldızlı logosunu paylaştı, Galatasaray 'göndermeli' günaydın mesajıyla karşılık verdi Fenerbahçe, 5 yıldızlı logosunu paylaştı, Galatasaray 'göndermeli' günaydın mesajıyla karşılık verdi İngiliz ordusunun sosyal medya hesapları hacklendi İngiliz ordusunun sosyal medya hesapları hacklendi

Sedat Peker, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı: Koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için - Son Dakika


Son Dakika
23:01 Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı: Koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için
22:51 Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in şike yaptığını iddia etmişti! Teknik direktör, Toroğlu'nu mahkemeye verdi
22:33 Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün vasiyeti yürek parçaladı
22:26 Teknik direktör Igor Tudor, Ligue 1'in dev ekibi Marsilya'nın başına geçti
21:51 Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
21:37 25 milyar lira zarar sonrası "Demir Yumruk" operasyonu düzenlendi! 5 şüpheli tutuklandı
21:26 Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı! Cenk ve Weghorst'dan sonra Muleka da Kartal oluyor
21:17 ABD'de Bağımsız Günü Kutlamaları'ndaki saldırı anbean böyle görüntülendi
20:30 ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
19:01 Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekimi, belli oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 23:15:02. #1.12#
SON DAKİKA: Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı: Koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement