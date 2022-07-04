Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı: Koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve bir süredir yurt dışında yaşayan Sedat Peker, bir süredir paylaşım yapamıyor. Ancak Sedat Peker'e ait olduğu iddia edilen "Deli Çavuş" adlı Twitter hesabı, son zamanlarda yapmaya başladığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

KIZLARIYLA OYNADIĞI VİDEOYU PAYLAŞTI

Uzun süredir video yayınlamayan ve paylaşım yapamayan Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi Özge Peker, Instagram hesabından hikaye olarak paylaştı. Paylaşımda Sedat Peker'in kızlarıyla birlikte oyun oynadığı görülüyor.

"ARADA KOŞULLARI ZORLAYIP PAYLAŞIYORUM"

Paylaşıma Özge Peker, "Onlar da eğlenmişler çok evde. Gelir gelmez azıcık çektim sizin için. Eşim de istemiyor çekmemi. O nedenle paylaşamıyorum çok fazla. İsteklerinizi okuyorum. 7/24 beraberiz ama çekme şansım olmuyor, üzgünüm. Arada koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için ama" notunu düştü. Ezgi Peker, bir sonraki paylaşımda ise "İzni kopardım, çektikçe çekiyorum" notunu yazdı.