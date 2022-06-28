Sedat Peker'in tehdidi sonrası istifasını istediği öne sürülen Cem Küçük sessizliğini bozdu: İşimin başındayım

Sedat Peker, aralarında yaşanan atışma sonrası Cem Küçük'e 1 hafta süre vererek kendisinden özür dilemesini istedi. "Freud'un Talebesi" adlı Twitter hesabından paylaşım yapan Peker, özür dilemesi durumunda 2015 yılında Kıbrıs tatilinde yaptıklarını paylaşmakla Cem Küçük'ü tehdit etti.

Peker paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Karakteri, soyismi kadar olan Cem Küçük sana önümüzdeki haftasonuna kadar süre veriyorum ya çıkıp televizyonda REİS SEDAT PEKER hakkında yanılmışım, özür diliyorum diyeceksin ya da 2015 Kıbrıs tatilinde yediğin haltları herkes izleyecek. Seçim senin!"

İSTİFASINI İSTEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Peker'in paylaşımının ertesi günü yazısında emeklilik sinyali veren Cem Küçük'ün istifasını istediği öne sürüldü. Küçük'ün sağlık sorunlarını gerekçe göstererek TGRT ve Türkiye Gazetesi'nden ayrılacağı iddia edildi.

CEM KÜÇÜK İDDİALARI YALANLADI

Konu hakkında sessizliğini bozan Küçük, istifa iddialarını yalanladı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Küçük, "Sevgili arkadaşlar işimin başındayım. Yazılanların hepsi yalan" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: