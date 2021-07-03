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Sedat Peker'in videolarında bahsettiği mafya lideri Nadir Salifov cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sedat Peker'in videolarında bahsettiği mafya lideri Nadir Salifov cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

03.07.2021 09:17

Sedat Peker'in videolarında da anlattığı Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Lotu Quli lakaplı Nadir Salifov'un Antalya'da bir otelde öldürülmesiyle ilgili gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, Antalya'da 18 Ağustos 2020 tarihinde yemek yediği kişi tarafından silahla vurularak öldürülmüş, cinayet şüphelisi Antalya- Denizli kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Kayıtlara 'mafya hesaplaşması' olarak geçen cinayet ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni delilere ulaşıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Salifov'un öldürülmesi ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda, cinayeti işleyen kişiler ile bağlantıları olan ve liderliğini N.C. isimli şahsın yaptığı suç örgütü ile birlikte hareket eden 4 şüpheli daha tespit edildi. Cinayetle dolaylı bağlantıları tespit edilen N.A, C.K, E.A. ve M.Y. adlı 4 zanlı, bu sabah İstanbul, İzmir, Erzurum ve Kocaeli'de düzenlenen operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemlerine başlandığı bildirildi.

SALİFOV, AZMETTİRİCİ OLARAK GÖSTERİLİYORDU

Nadir Salifov, Beşiktaş'ta silahla vurularak öldürülen "hayalet" lakaplı bir başka Azerbaycanlı suç örgütü lideri Rövşan Caniyev cinayetinde "azmettirici" olarak gösteriliyordu. Namık Caniyev'in de öldürülen Rövşan Caniyev'in kardeşi olduğu belirtildi.

SEDAT PEKER VİDEOLARINDA ANLATMIŞTI

Organize suç örgütü kurmakla suçlanan Sedat Peker, Nadir Salifov cinayetiyle ilgili birçok iddiada bulunmuştu. Peker, 5. videosunda Nadir Salifov'un cinayet olaylarına karıştığını anlatmıştı.

Sedat Peker'in videolarında anlattığı mafya lideri Nadir Salifov cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltında
Sedat Peker'in videolarında bahsettiği mafya lideri Nadir Salifov cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı
Sedat Peker'in videolarında bahsettiği mafya lideri Nadir Salifov cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı
Sedat Peker'in videolarında bahsettiği mafya lideri Nadir Salifov cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı
Sedat Peker'in videolarında bahsettiği mafya lideri Nadir Salifov cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Sedat Peker, İstanbul, Cinayet, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Sedat Peker'in videolarında bahsettiği mafya lideri Nadir Salifov cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Sedat Peker'in videolarında bahsettiği mafya lideri Nadir Salifov cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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