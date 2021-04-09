Son dakika haber... SEDAT PEKER'İN VİLLASINDA ARAMA SONA ERDİ - Son Dakika

Murat KORKMAZ - İstanbul DHA- SEDAT Peker'in Beykoz'daki villasındaki polis araması sona erdi.

İstanbul merkezli 5 ilde Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon düzenlendi. Peker'in Beykoz'daki villasına da sabah saatlerinde polis geldi. Ekipler villaya girerek arama başlattı. Villadaki araçlarda da arama yapıldı Polis, villadaki lüks cipi de didik didik aradı. Arama yaklaşık 10 saat sürdü. Polisler villadan saat 15.30'da ayrıldı. Arama yapılan lüks villa havadan da görüntülendi