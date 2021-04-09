Son Dakika | SEDAT PEKER'İN VİLLASINDAKİ LÜKS CİPİNDE DE ARAMA YAPILDI

Son dakika haberler: SEDAT Peker'in Beykoz'daki villasında polis arama yapıyor.

İstanbul DHA- SEDAT Peker'in Beykoz'daki villasında polis arama yapıyor. Villadaki lüks cip de didik didik arandı. İstanbul merkezli 5 ilde Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon düzenleniyor. Peker'in Beykoz'daki villasına da sabah saatlerinde polis geldi. Ekipler villaya giderek arama başlattı. Villadaki araçlarda da arama yapıldı Polis, villadaki lüks cipi de didik didik aradı.

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