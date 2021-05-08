Sedat Peker'in Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarına bir yalanlama da savcılıktan geldi - Son Dakika

Sedat Peker'in Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarına bir yalanlama da savcılıktan geldi

08.05.2021 17:10

Suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medyada yayınladığı videolarla gündem yaratmaya devam ediyor. Son olarak Yeldana Kaharman'ın jandarmaya giderek Tolga Ağar'ı şikayet ettiği, daha sonra kadının helikopterle aldırıldığı, ertesi gün ise ölü bulunduğunu öne süren Peker'e, jandarmanın ardından savcılıktan da yalanlama geldi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, Kaharman'ın intihara bağlı oksijen yetersizliğinden öldüğünü belirtti.

Yurt dışında kaçak olarak bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker'in servis ettiği videoda, ev arkadaşı evdeyken intihar eden Yeldana Kaharman isimli kadının ölümüyle ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı da açıklama yaptı. Başsavcılık açıklamasında, Yeldana Kaharman asıya bağlı gelişen asfiksi sebebiyle vefat ettiği, intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren veya intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kimsenin bulunmadığı belirtildi.

"İNTİHARA TEŞVİK ETTİREN BİR KİMSE BULUNMAMAKTADIR"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kazakistan uyruklu Yeldana Kaharman'ın ölümüyle ilgili paylaşımlar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan olay yeri incelemesi, ölü muayene ve otopsi işlemi ve dinlenen tanık beyanları sonucunda müteveffa Yeldana Kaharman'ın asıya bağlı gelişen asfiksi sebebiyle vefat ettiği, müteveffayı intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren veya intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kimsenin bulunmadığı tespit edilerek 16/10/2019 tarihinde Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair karar verildiği anlaşılmıştır."

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarına bir yalanlama da savcılıktan geldi
Yeldana Kaharman

İLK YALANLAMA JANDARMA'DAN GELMİŞTİ

Sedat Peker'in bu iddiasına ilk yalanlama Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelmiş ve yapılan yazılı açıklamada, "Suç örgütü lideri ve halen yurt dışında kaçak olarak bulunan S.P. isimli şahsın sosyal medya hesaplarından 6 Mayıs 2021 günü yayımlanan videolar ile bazı internet sitelerinde 'Yeldana Kaharman isimli Kırgız ya da Kazak uyruklu bir kadının jandarmaya giderek Tolga Ağar'ı şikayet ettiği, daha sonra kadının helikopterle aldırıldığı, ertesi gün ise ölü bulunduğu' şeklinde haberler yer almıştır. Yeldana Kaharman isimli kadının, jandarmaya herhangi bir müracaatının kesinlikle söz konusu olmadığı gibi, helikopterle aldırılması iddiası da tamamen gerçek dışıdır" denilmişti.

"YELDA KAHARMAN'LA HİÇBİR İLGİM YOK"

Peker'in iddialarının odağındaki isim AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar da konuyla ilgili açıklama getirmişti. İddiaları yalanlayan Ağar, Yeldana Kaharman ile ilgili uzaktan veya yakından hiç bir ilgisi bulunmadığını ve hukuki işlemleri başlatacağını açıkladı.

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarına bir yalanlama da savcılıktan geldi
AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar

KAHRAMAN 2019'DA KENDİNİ ASARAK İNTİHAR ETMİŞTİ

Olay, 28 Mart 2019 tarihinde merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesi'nde meydana gelmişti. Elazığ'da yayın yapan bir televizyon programında sunuculuk yapan Kazakistan uyruklu üniversite öğrencisi Yeldana Kaharman (21), mutfakta kendini asarak intihar etmişti. Genç kızın ev arkadaşı, sabah Kaharman'ın cansız bedenini görünce hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Genç sunucunun cenazesi polisin incelemesi sonrası Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılarak otopsisi yapılmış, olayda bir şüphe bulunmamıştı. Sedat Peker, sosyal medya üzerinden servis ettiği videoda, Yeldana Kaharman ölümüyle ilgili iddialarda bulunmuştu. Peker, Kaharman'ın jandarmaya giderek Tolga Ağar'ı şikayet ettiği, daha sonra kadının helikopterle aldırıldığı, ertesi gün ise ölü bulunduğunu öne sürmüştü.

Sedat Peker'in Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarına bir yalanlama da savcılıktan geldi

Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker, Cumhuriyet, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sedat Peker'in Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarına bir yalanlama da savcılıktan geldi - Son Dakika


YORUMLAR (7)
  • Gökhan Özdemir : Hızlıca bir örtbas ve üzerinin kapatılması çabası sebebiyle olay biraz şüpheli duruyor. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Adalaet: Bu Ağarlar bayağı güçlü galiba baksanıza önce jandarma şimdi savcılık hemen ağarların arkasında. Olan zavallı kızcağıza olmuş. Bir bakanın millet vekilinin iş adamının kızı olsaydı şimdiye herşey çıkardı ortaya. Hakkaten inanıyorum artık. Kanunlar fakiri cezalandırmak zengini korumak için var. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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