Bülent Arınç suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası AK Parti'yi eleştirdi: Yasa dışı işlere karışan adalete teslim edilmeli - Son Dakika
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Bülent Arınç suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası AK Parti'yi eleştirdi: Yasa dışı işlere karışan adalete teslim edilmeli

01.09.2022 17:14

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in yolsuzluk iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Partili Bülent Arınç, partisine yönelik eleştirilerde bulundu. Sürecin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zarar verdiğini iddia eden Arınç, "Yapılması gereken nettir. Kapsamlı bir hukukî süreç başlatılmalı ve iktidarı kendilerine zırh edinerek yasa dışı işlere tevessül eden her kim var ise adalete teslim edilmelidir." sözlerini sarf etti.

AK Parti kurucularından olan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Sedat Peker'in yolsuzluk iddiaları hakkında açıklama yaptı. Arınç sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Peker'in Cumhurbaşkanlığı danışmanlarına kadar uzanan yolsuzluk iddialarıyla ilgili partisine eleştirilerde bulundu. AK Parti'nin bu olmadığını belirten Arınç, yasa dışı işlere karışanların adalete teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Arınç'ın paylaşımları şöyle:

"2002'de göreve geldiğimizde en önemli önceliklerimizden biri 'Temiz Toplum' idi. Bunun için de süratle TBMM'de Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu kurduk ve çok sayıda suç örgütünün adaletin önüne çıkmasını sağladık. Keza yetkili olduğumuz kurumlarda da her iddianın arkasını araştırdık, hiçbir hususu göz ardı etmedik.

Bülent Arınç'tan Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili AK Parti'ye çağrı: Yasa dışı işlere kim karışan adalete teslim edilmeli

"CUMHURBAŞKANIMIZ ÜZERİNDE MENFİ BİR ALGI OLUŞMASINA NEDEN OLMAKTA"

Son dönemlerde yolsuzluk, usulsüzlük ve organize suç örgütleri hakkında yapılan ifşaatlar ve ardından yaşanan gelişmeler kamu vicdanını ciddi bir şekilde örselemekte, AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinde de menfi bir algı oluşmasına neden olmaktadır. AK Parti bu değildir! AK Parti, organize suç örgütlerine, nüfuz tüccarlarına ve illegal çıkar odaklarına karşı her daim kamu vicdanının bekçisi olmayı kendine görev edinmiştir.

Bülent Arınç'tan Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili AK Parti'ye çağrı: Yasa dışı işlere kim karışan adalete teslim edilmeli

"YASA DIŞI İŞLERE TEVESSÜL EDEN KİM VARSA ADELETE TESLİM EDİLMELİ"

Bugün de yapılması gereken nettir. Kapsamlı bir hukukî süreç başlatılmalı ve iktidarı kendilerine zırh edinerek yasa dışı işlere tevessül eden her kim var ise adalete teslim edilmelidir. Adalet teşkilatımızın bu hususlarda üzerine düşen görevleri yerine getirmesi temennisi ile yeni adlî yılın hayırlı olmasını diliyor, tüm yargı mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum."

Bülent Arınç'tan Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili AK Parti'ye çağrı: Yasa dışı işlere kim karışan adalete teslim edilmeli
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Bülent Arınç: İktidarı Kendilerine Zırh Edinerek Yasadışı İşlere Tevessül Eden Her Kim Var İse Adalete Teslim Edilmelidir Bülent Arınç: İktidarı Kendilerine Zırh Edinerek Yasadışı İşlere Tevessül Eden Her Kim Var İse Adalete Teslim Edilmelidir

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Son Dakika Güncel Bülent Arınç suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası AK Parti'yi eleştirdi: Yasa dışı işlere karışan adalete teslim edilmeli - Son Dakika


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