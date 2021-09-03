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Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı - Son Dakika

Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı

03.09.2021 09:45

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Sedat Peker, sosyal medya hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümete yönelik "Şimdi yeniden Birleşik Arap Emirlikleri ile yakınlaşma çabasındaysalar, nedeni Sedat Peker'dir" şeklindeki sözlerinin yer aldığı videoyu alıntılayarak paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde FOX TV'de yayınlanan bir programa konuk oldu. Kılıçdaroğlu, yayında hükümete yönelik eleştirilerini sıralarken konuşmasının bir bölümünde konuyu Sedat Peker'e getirdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN VİDEOSUNU ALINTILADI

CHP liderinin programda sarf ettiği "Erdoğan'ın Körfez ülkelerine söylemediği kalmadı. Onların da bize… Gönderdiğimiz malları boykot ettiler, Arap dünyasını da boykota çağırdılar. Şimdi yeniden Birleşik Arap Emirlikleri ile yakınlaşma çabasındaysalar, nedeni Sedat Peker'dir." sözlerinin yer aldığı video ise CHP'nin Twitter hesabından paylaşıldı.

Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili sözler sarf ettiği videosunu paylaştı

KULLANICILARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Bir süredir suskunluğunu koruyan Sedat Peker ise sosyal medya hesabından kendisi hakkında yapılan paylaşımları alıntıladı. Bunların arasındaki en dikkat çeken tweet ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP tarafından paylaşılan videosu oldu. Bu durum sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti.

Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Sedat Peker, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı - Son Dakika


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