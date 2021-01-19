Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi - Son Dakika

Son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Sedat Peker'in bir süre önce yerleştiği Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildiği öğrenildi. Ülkenin İçişleri Bakanlığına ait resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Peker'in sınır dışı edilmesine gerekçe olarak kısa süreli kalış amacına aykırı davranması ve belirlenen ikametgahını kötüye kullanımı gösterildi.

İşte bakanlığın sitesinden yapılan o açıklama;