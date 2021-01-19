Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi - Son Dakika

Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi
19.01.2021 11:51
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre; Sedat Peker'in ülkede kalış amacına aykırı davrandığı gerekçesiyle sınır dışı edildi.
Son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Sedat Peker'in bir süre önce yerleştiği Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildiği öğrenildi. Ülkenin İçişleri Bakanlığına ait resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Peker'in sınır dışı edilmesine gerekçe olarak kısa süreli kalış amacına aykırı davranması ve belirlenen ikametgahını kötüye kullanımı gösterildi.
İşte bakanlığın sitesinden yapılan o açıklama;
Son Dakika Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstü'ne öfke kustu Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak Davutoğlu'ndan Bahçeli'nin açıklamalarına sert tepki: Artık normalleşmeli İçinde 7 kişi vardı! Gecenin karanlığında suçüstü yakalanan kaçak avcıların lüks cipine el koydu Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü İki kız kardeşin tekme tokat dövdüğü lokantacıyı kurtaranlar konuştu: Ayırmasak daha çok dayak yiyecekti DSÖ Temsilcisi Sucaklı: Koronavirüs aşısıyla ilişkilendirilmiş herhangi bir ölüm bildirilmedi