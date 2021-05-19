Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır

Uzun yıllardır ABD'de yaşayan oyuncu Tolga Karel, YouTube kanalı üzerinden yayınladığı videolarla Türkiye'nin gündemine oturan Sedat Peker'le ilgili bir paylaşım yaptı. Peker ile çekilen fotoğraflarını silen ünlü isimleri hedef alan Karel, kendi fotoğrafını da paylaşmayı ihmal etmedi.

"SEDAT PEKER ADAMDIR"

Instagram hesabının hikaye kısmından bir paylaşım yapan Karel, "Daha düne kadar kol kola gezen sanatçılar, Sedat ağabeyle çekilen fotoğrafları siliyormuş. Adetim değildir ama ben de bir fotoğraf koyayım dedim. Sedat Peker adamdır" ifadelerini kullandı.