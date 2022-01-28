Sedat Peker like atarak ses verdi: Hiç mi merak etmiyorsunuz? - Son Dakika

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Hakkında organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla yakalama kararı bulunan Sedat Peker, sosyal medyada kendisi hakkında yazılan "Hiç mi merak etmiyorsunuz" şeklindeki paylaşımı beğendi.

Bir süredir sosyal medyada herhangi bir mesaj paylaşmayan Peker, bir sosyal medya kullanıcısının mesajını beğendi.

Peker'in beğendiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Bütün muhalefeti toplasanız, sayfa sayfa yolsuzluk açıklasalar 1 tane Sedat Peker videosu kadar etkisi olmaz, adamı kaybettiler ya resmen, video yayınlarken iyiydi, hiç mi merak etmiyorsunuz ne oldu Peker'e?"

Bu, 24 Ocak'tan beri Peker'in sosyal medya hesabındaki ilk aktivite oldu.