Üye Girişi
Sedat Peker like atarak ses verdi: Hiç mi merak etmiyorsunuz? - Son Dakika

Sedat Peker like atarak ses verdi: Hiç mi merak etmiyorsunuz?

28.01.2022 08:39

Seda Peker'in Twitter'da beğendiği mesajda "Bütün muhalefeti toplasanız, sayfa sayfa yolsuzluk açıklasalar 1 tane Sedat Peker videosu kadar etkisi olmaz" mesajı yer aldı

Hakkında organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla yakalama kararı bulunan Sedat Peker, sosyal medyada kendisi hakkında yazılan "Hiç mi merak etmiyorsunuz" şeklindeki paylaşımı beğendi.

Sedat Peker like atarak ses verdi: Hiç mi merak etmiyorsunuz?

Bir süredir sosyal medyada herhangi bir mesaj paylaşmayan Peker, bir sosyal medya kullanıcısının mesajını beğendi.

Peker'in beğendiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Bütün muhalefeti toplasanız, sayfa sayfa yolsuzluk açıklasalar 1 tane Sedat Peker videosu kadar etkisi olmaz, adamı kaybettiler ya resmen, video yayınlarken iyiydi, hiç mi merak etmiyorsunuz ne oldu Peker'e?"

Bu, 24 Ocak'tan beri Peker'in sosyal medya hesabındaki ilk aktivite oldu.

NE OLMUŞTU?

2021'in ocak ayında Türkiye'yi terk eden Sedat Peker, bundan birkaç ay sonra YouTube'da videolar yayımlamaya başladı. Peker, ülkenin gündemine oturan bu videolarda Türkiye'deki üst düzey bürokratların karıştığı yolsuzluklar, cinayetler ve buna benzer iddialara yer verdi. Hakkında birçok kez yakalama kararı çıkan Peker, en son olarak temmuz ayında bir video yayımladı. Peker'in en son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunduğuna dair haberler yayımlandı.

YORUMLAR
500

Süleyman Soylu, Sosyal Medya, Sedat Peker, BAE, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sedat Peker like atarak ses verdi: Hiç mi merak etmiyorsunuz? - Son Dakika


Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu! Oyuncu artık Başakşehir'de Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu! Oyuncu artık Başakşehir'de         
10:37
Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı         
10:20
Savaş çanları çalıyor! ABD Başkanı Biden'dan "Rusya Ukrayna'yı gelecek ay işgal edebilir" uyarısı Savaş çanları çalıyor! ABD Başkanı Biden'dan "Rusya Ukrayna'yı gelecek ay işgal edebilir" uyarısı         
10:05
EPDK 2022 doğal gaz tüketim tahminini açıkladı: 60 milyar metreküp EPDK 2022 doğal gaz tüketim tahminini açıkladı: 60 milyar metreküp         
08:53
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni         
07:43
Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık         
20:01
THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu         
17:17
Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu         
15:49
Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında         
15:37
Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı         
15:21
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01

Son Dakika Haberleri
10:36 Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu! Oyuncu artık Başakşehir'de
10:33 Araç sahipleri dikkat! MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak
10:19 Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı
10:18 2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu! İşte bedellilerin açıklanan sevk dönemleri
10:14 Eşini kaybeden Ece Erken'den duygulandıran poz: Birbirlerine sarıldıkları fotoğrafı paylaştı!
10:12 Mahkum dizisinin başrolü Onur Tuna, koronavirüse yakalandı: Yakında dönerim!
10:03 İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar
10:00 Mahkum'da neler oldu? Barış ve Fırat'ı neler bekliyor?
09:37 CHP Genel Başkanı'ndan Millet İttifakı açıklaması: Büyüyebilir, ismi de değişebilir!
09:37 Domino's Türkiye saldırıya uğradı: Kişisel veriler çalındı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 10:48:47. #1.11#
SON DAKİKA: Sedat Peker like atarak ses verdi: Hiç mi merak etmiyorsunuz? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement