Sedat Peker like atarak ses verdi: Hiç mi merak etmiyorsunuz? - Son Dakika

Hakkında organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla yakalama kararı bulunan Sedat Peker, sosyal medyada kendisi hakkında yazılan "Hiç mi merak etmiyorsunuz" şeklindeki paylaşımı beğendi.
Bir süredir sosyal medyada herhangi bir mesaj paylaşmayan Peker, bir sosyal medya kullanıcısının mesajını beğendi.
Peker'in beğendiği mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Bütün muhalefeti toplasanız, sayfa sayfa yolsuzluk açıklasalar 1 tane Sedat Peker videosu kadar etkisi olmaz, adamı kaybettiler ya resmen, video yayınlarken iyiydi, hiç mi merak etmiyorsunuz ne oldu Peker'e?"
Bu, 24 Ocak'tan beri Peker'in sosyal medya hesabındaki ilk aktivite oldu.
2021'in ocak ayında Türkiye'yi terk eden Sedat Peker, bundan birkaç ay sonra YouTube'da videolar yayımlamaya başladı. Peker, ülkenin gündemine oturan bu videolarda Türkiye'deki üst düzey bürokratların karıştığı yolsuzluklar, cinayetler ve buna benzer iddialara yer verdi. Hakkında birçok kez yakalama kararı çıkan Peker, en son olarak temmuz ayında bir video yayımladı. Peker'in en son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunduğuna dair haberler yayımlandı.
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