Üye Girişi
"Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi - Son Dakika

"Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi

01.06.2021 11:28

Dün akşam bir programa katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, son dönemde ortaya attığı iddialarla tartışma yaratan Sedat Peker'in MOSSAD'ın avucunda olduğunu ileri sürdü. Peker'in açıklamalarının kamuoyunda söylendiği gibi bir suç örgütü liderinin yaptığı açıklamalar olmadığını söylerken Perinçek, Peker'e açıklamaların birileri tarafından yaptırıldığını öne sürdü. Sedat Peker ise Perinçek'in iddialarına aynı dakikalarda kişisel Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk ekranlarında "Kübra Par ile Açık ve Net" programının canlı yayın konuğu oldu. Perinçek, "Açıklamalara baktığınız zaman arkasında CIA'yı MOSSAD'ı görmemek mümkün değil. Sedat Peker MOSSAD'ın avucunda" ifadelerini kullandı.

PEKER'E AÇIKLAMALARIN BİRİLERİ TARAFINDAN YAPTIRILDIĞINI İDDİA ETTİ

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına ilişkin konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kamuoyunda söylendiği gibi bir suç örgütü liderinin yaptığı açıklamalar olmadığını, Peker'e açıklamaların birileri tarafından yaptırıldığını söyledi.

"BİR SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNİN BECEREBİLECEĞİ İŞ DEĞİL BUNLAR"

Sedat Peker'in Balkanlar'dan Dubai'ye uzanan kaçış rotasının tesadüf olmadığını belirten Perinçek, "Bakın şu anda nerede o suç örgütü lideri? Dubai'de. Yarın Aydınlık'ta bütün ayrıntısıyla okuyabilir kamuoyu MOSSAD'ın avucunda. Peki Dubai'ye nasıl gitmiş? Balkanlar, ondan sonra Fas, Fas'tan Dubai. Bir suç örgütü liderinin becerebileceği iş değil bunlar. Yaptığı açıklamaların hepsine bakıyoruz, orada hedef hakikaten Türkiye" şeklinde konuştu.

SEDAT PEKER TWITTER'DAN YANIT VERDİ

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker ise Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in kendisiyle ilgili iddialarına Twitter hesabından yanıt verdi. Peker, "Sayın Doğu Perinçek, benim CIA'nın MOSSAD'ın elinde olduğum çok komik. Ancak sizin saplantılı Çin hayranlığınız bir gerçek. AK Parti'ye destek veriyorum diye beni eleştiren siz, şu an benim yerime geçtiniz. Siz destek veriyorsunuz. Bunu da CIA veya MOSSAD MI organize etti?" ifadelerini kullandı.

İşte Peker'in o paylaşımı;

'Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda' diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi

MOSSAD NEDİR?

MOSSAD, İstihbarat ve Özel Operasyonlar Enstitüsü isimli İsrail gizli servisinin kısa adıdır. Sembolik olarak on iki casus olayıyla kurulan MOSSAD resmi olarak 18 Eylül 1947'de kuruldu. Merkezi Tel-Aviv'de olan MOSSAD tarafından doğrulanmasa da, Victor Ostrovsky'e göre, MOSSAD'ın sleeper yani uyuyan (görevde olmayan, beklemede olan) personeller dahil 30.000'e yakın istihbarat personeli vardır. Kendi içerisinde de bölümlere ayrılır. MOSSAD'ın İbranice anlamı enstitüdür. MOSSAD, genel olarak dış istihbarat konularında görev yapar. İç istihbarat alanında Shin-Bet (Şabak) isimli kurum faaliyettedir.

Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi
Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi

Vatan partisi, Doğu Perinçek, Sedat Peker, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda' diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi Ekmek almaya giderken, kıyafeti yüzünden darbedildi: Bunlar potansiyel katil Ekmek almaya giderken, kıyafeti yüzünden darbedildi: Bunlar potansiyel katil Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar

Son Dakika Haberleri
12:31 Çin'de kuş gribinin H10N3 türüne ilk defa bir insanda rastlandı
12:17 Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi
12:09 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir
12:08 Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı
11:56 Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü
11:55 Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi
11:36 Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu
11:28 "Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi
11:20 Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı
10:48 Yeni normalleşme süreci bugün resmen başladı! İşte yasaklardan muaf olan yer ve kişiler
Çin'de kuş gribinin H10N3 türüne ilk defa bir insanda rastlandı Çin'de kuş gribinin H10N3 türüne ilk defa bir insanda rastlandı         
12:32
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir         
12:10
Ahmet Misbah Demircan ilk kez anlattı: Taksim Camii'ni yapan firmanın ailesi Rahmetli Özal'a 'Bu camiyi biz yapalım' demiş Ahmet Misbah Demircan ilk kez anlattı: Taksim Camii'ni yapan firmanın ailesi Rahmetli Özal'a 'Bu camiyi biz yapalım' demiş         
12:07
Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi         
11:55
Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı         
11:21
Koronavirüsü atlatan kadınlarda saç dökülmesi, erkeklerde ise unutkanlık yaşanıyor Koronavirüsü atlatan kadınlarda saç dökülmesi, erkeklerde ise unutkanlık yaşanıyor         
11:09
Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız         
10:23
Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı         
09:37
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları         
09:28
Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı         
09:22
Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak         
09:17
93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım         
01:05
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi         
01:01
Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş         
21:46
Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti         
16:57
Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 12:38:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement