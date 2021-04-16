SEDAT PEKER OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLENLER EMNİYETTE SERGİLENİYOR-1 - Son Dakika

SEDAT Peker ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilenler emniyette sergilendi.

Sedat Peker ve adamlarına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlenmişti. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi. Ele geçirilenler emniyette sergilendi. Şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmesi beklenmiyor.