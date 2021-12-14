Sedat Peker savunmasını hazırlıyor! Avukatı dijital tecritinin sürdüğünü açıkladı - Son Dakika

Gazeteci ve TELE1 programcısı Tuncay Mollaveisoğlu, suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ersan Bakır'la görüşerek, son durumuna ilişkin bilgileri programında anlattı.

GÖZALTINA ALINMAMIŞ

Mollaveisoğlu, "Avukatı Ersan Barkın, müvekkili ile Skype üzerinden bir görüşme yapmış. Peker'in hakkındaki dosyalarla, iddialarlailgili bir savunma hazırlığı yaptığını söyledi. Sağlık durumunun iyi olduğunu ve bir gözaltı sürecinin kesinlikle olmadığını belirtti" bilgisini verdi.

DİJİTAL TECRİT DEVAM EDİYOR

Peker'in BAE ile Türkiye arasında bir 'pazarlık unsuru' da olabileceğini söyleyen Mollaveisoğlu, şöyle devam etti: "Avukatı Türkiye ile BAE arasında başlayan görüşmeler sonrasında dijital tecritinin devam ettiğini söylüyor. Peker bu nedenle video veya sosyal medya paylaşımı yapamıyor. Peker' Şu anda buna sadık kalmak zorundayım' diyor."