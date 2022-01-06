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SEDAT PEKER SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASI; SANIK SAVUNMALARININ ALINMASINA DEVAM EDİLİYOR (1) - Son Dakika

SEDAT PEKER SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASI; SANIK SAVUNMALARININ ALINMASINA DEVAM EDİLİYOR (1)

06.01.2022 11:51
SEDAT PEKER SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASI; SANIK SAVUNMALARININ ALINMASINA DEVAM EDİLİYOR (1)

SEDAT Peker Suç Örgütü'ne ilişkin aralarında firari sanık Sedat Peker'in de bulunduğu 17'si tutuklu 92 sanığın davası dördüncü gününde tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasıyla görülmeye devam ediyor.

SEDAT Peker Suç Örgütü'ne ilişkin aralarında firari sanık Sedat Peker'in de bulunduğu 17'si tutuklu 92 sanığın davası dördüncü gününde tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasıyla görülmeye devam ediyor.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya çok sayıda tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Ozan Batıgün savunmasında illegal yapı içinde olmadığını ve sabıkası olmadığını öne sürdü. Sedat Peker'in sadece mitingine gittiğini iddia eden sanık Batıgün üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Duruşma tutuklu sanıkların savunmasının alınmasıyla devam ediyor.


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Sedat Peker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEDAT PEKER SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASI; SANIK SAVUNMALARININ ALINMASINA DEVAM EDİLİYOR (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: SEDAT PEKER SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASI; SANIK SAVUNMALARININ ALINMASINA DEVAM EDİLİYOR (1) - Son Dakika
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