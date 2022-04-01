Sedat Peker Suç Örgütü Davasında 2 sanık tahliye oldu - Son Dakika

SEDAT Peker Suç Örgütü'ne ilişkin aralarında firari sanık Sedat Peker'in de bulunduğu 3'ü firari, 16'sı tutuklu 92 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bir kısım tutuksuz sanıkların savunmasının alınmasının ardından ara kararını açıklayan heyet, 2 sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya çok sayıda tutuklu sanık katıldı. Tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Bir kısım tutuksuz sanıklar beyanlarında üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek ayrı ayrı beraatlerini istedi. Tutuklu yargılanan sanıklar tahliyelerini talep etti. Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, gelecek celse müvekkilini savunabilmek için 2 saatlik süre istedi.

2 SANIK TAHLİYE OLDU

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan heyet, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına karar verdi. Onur Özen ile Dursun Bayhan'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar veren heyet, 14 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEDENAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 241 sayfalık iddianamede Cahit Çetin'in 13 Ağustos 2017'de öldüğü belirtiliyor. İddianamede 30 kişi müşteki ya da mağdur sıfatıyla yer alırken hakkında yakalama kararı bulunan sanık Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 92 kişi ise 'sanık' sıfatıyla yer alıyor. İddianamede 31 Ağustos 2017'de İstanbul, Çekmeköy'de silahla vurularak hayatını kaybeden Cahit Çetin'in ölümünü sanık Sedat Peker'in azmettirdiği kaydediliyor. İddianamede örgüt lideri konumda yer alan sanık Sedat Peker'in 'Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme', 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme', 'Var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme', 'Tefecilik' ve 'Silahla kasten yaralama' suçlarından toplamda ağırlaştırılmış müebbet ile 262 yıl 8 aydan 392 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.Örgüt yöneticisi olan 9 sanığın 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme' suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar, örgüt üyesi olası olan 46 sanığın 'Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma' suçundan 2 yıl 6 aydan 6'şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. 22 sanığın de 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme' suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapis talep ediliyor.

Ayrıca iddianamede örgüt yöneticisi, üyesi ve örgüt adına suç işleyen sanığın 'Kasten öldürmeye azmettirme', 'Var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme', 'Tefecilik' ve 'Silahla kasten yaralama' suçlarından değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.