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Sedat Peker suç örgütüne ilişkin yargılama başladı (1) - Son Dakika

Sedat Peker suç örgütüne ilişkin yargılama başladı (1)

29.12.2021 15:48
Sedat Peker suç örgütüne ilişkin yargılama başladı (1)

SEDAT Peker Suç Örgütü'ne ilişkin aralarında firari sanık Sedat Peker'in de bulunduğu 92 kişinin yargılanmasına başlandı.

SEDAT Peker Suç Örgütü'ne ilişkin aralarında firari sanık Sedat Peker'in de bulunduğu 92 kişinin yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Ercan Ekşi savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek "Ben 300 bin kişilik bir ailenin soyadını taşıyorum Peker'le ticaret yapmaya ihtiyacım yok. Mağdurum, tahliyemi talep ediyorum" dedi. Duruşmaya ara verildi.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 15 tutuklu sanık getirildi. Diğer tutuklu sanıklar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlanırken 52 tutuksuz sanık katıldı.  Duruşmada müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu. Kimlik tespiti yapıldığı sırada eğitim durumu olmadığını belirten bir tutuksuz sanık kendisini savunabileceğini iddia ederek "Avukata ihtiyacım yok" dedi. Mahkeme Başkanı ise isnat edilen suçun büyük olduğunu kaydederek "Avukata ihtiyacın var" dedi. Sanığın bu talebi üzerine salondaki birçok avukatın güldüğü görüldü.

"PEKER'LE TİCARET YAPMAYA İHTİYACIM YOK"

Duruşmaya SEGBİS'le bağlanan tutuklu sanık Ercan Ekşi, "Örgüt kurma ve yağmanın ne olduğunu cezaevine girdikten sonra öğrendim. Bu suçların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben Sedat Peker'i 2019 yılında bir akrabamın verdiği yemekte tanıdım. Öncesinde bilmem. Benim Sedat Peker'le hiçbir ortaklığım para alışverişim yok. Ben 300 bin kişilik bir ailenin soyadını taşıyorum Peker'le ticaret yapmaya ihtiyacım yok. Mağdurum tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.Tutuklu sanık Ekşi, "Ben kesinlikle kimsenin alacak vereceğine müdahil olmadım. Bizim sadece Sedat Peker'le aile dostluğumuz var" dedi.Mahkeme Başkanı sanığın emniyetteki ifadelerini okuyunca "Benim üzerimde çok büyük baskı var. 16 saat gözaltında kaldım. Evet Sedat Peker'le iftar yapmıştık ama alacak verecek konusuyla ilgili kimseyi kimseye tanıştırmadım, ben önayak olmadım" şeklinde konuştu.

"BANA YÖNELTİLEN SUÇLARIN HİÇBİRİSİNDE SEDAT PEKER YOKTUR"Sanık Ercan Ekşi'ye çapraz sorgusu sırasında firari sanık Sedat Peker'in avukatı, herhangi bir alacak verecek olayında, kendisinin şahsi menfaat elde edecek bir ilişkiye tanıklık edip etmediğini, Sedat Peker'den talimat veya emir alıp almadığını sordu. Sanık Ekşi de "Sedat Peker ile dostluğumuz sadece aileseldir. Hiçbir zaman alacak verecek konusunda dahil olduğunu görmedim. Kesinlikle kendisinden hiçbir şekilde talimat almadım ve kimseye talimat vermedim. Bana yöneltilen suçların hiçbirisinde Sedat Peker yoktur" şeklinde cevap verdi.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Sanık Ekşi'nin savunmasının tamamlanmasının ardından duruşmaya 1 saat ara verildi. Duruşma sanık savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.


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Sedat Peker, Mahkeme, Bilişim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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