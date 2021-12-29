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Sedat Peker suç örgütüne ilişkin yargılama yarın görülmeye devam edecek (2) - Son Dakika

Sedat Peker suç örgütüne ilişkin yargılama yarın görülmeye devam edecek (2)

29.12.2021 20:09
Sedat Peker suç örgütüne ilişkin yargılama yarın görülmeye devam edecek (2)

SEDAT Peker Suç Örgütü'ne ilişkin aralarında firari sanık Sedat Peker'in de bulunduğu 92 kişinin davasında öğle arasının ardından savunma yapan 3 sanık da üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

SEDAT Peker Suç Örgütü'ne ilişkin aralarında firari sanık Sedat Peker'in de bulunduğu 92 kişinin davasında öğle arasının ardından savunma yapan 3 sanık da üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Duruşma yarın görülmek üzere ertelendi.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 15 tutuklu sanık getirildi. Diğer tutuklu sanıklar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlanırken 52 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Sabah 09.30 gibi başlayan duruşmada kimlik tespiti yapıldı ve 1 sanığın savunması alındı. Öğle arasının ardından savunma yapan tutuklu sanık Özgür Altay, Sedat Peker'le düzenlenen bir gecede çalıştığını belirterek "Ben kendisini iş adamı, bir siyasi figür olarak gördüm. Sedat Peker ile görüştüğümüz günlerde suç işlediğine şahit olmadım. Hiçbir suça karışmadım. Sedat Peker'i suç örgütü olarak tanımadım. İsnat edilen hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Tutuklu sanık Sezgin Yavaş ise işsiz kaldığı dönemde tanıştığı Peker'den iş istediğini kaydederek, "Çalıştığım süre boyunca hiçbir suç ve suç unsuruna rastlamadım. Hayatım boyunca hiçbir zaman silah sahibi olmadım. Hakkımda suç örgütü kurmak, yönetmek ve yağma suçları mevcut. Ben bu suçları işleseydim kaçabilirdim. 9 aydır cezaevinde yatmaktayım. Çocuklarımın küçük olması sebebiyle ailemin ihtiyaçları var. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.Tutuklu sanık Dursun Bayhan da savunmasında 7 aydır suçsuz yere yattığını iddia ederek tahliyesini talep etti. Duruşma 4 sanığın savunmasının alınmasının ardından yarın görülmek üzere ertelendi. İDDİANAMEDENAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 241 sayfalık iddianamede Cahit Çetin'in 13 Ağustos 2017'de öldüğü belirtiliyor. İddianamede 30 kişi müşteki ya da mağdur sıfatıyla yer alırken, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 26'sı tutuklu 92 kişi ise 'sanık' sıfatıyla yer alıyor.İddianamede örgütün legal veya illegal iş sahibi olan bir kısım işletme sahiplerini koruma adı altında haraca bağlayarak maddi menfaat temin ettikleri, çek-senet tahsilatı yaptıkları ve bu şekilde toplumda korkutucu güç olarak maddi menfaat elde etmeye çalıştıkları anlatılıyor.Sanık Peker'in milliyetçi kimliği ön plana çıkarmaya özen göstererek kendisini meşru ve sempatik göstermeye çalıştığı, bu şekilde vatandaşların desteğini almaya çalıştığı ve özellikle bu kapsamda genç kesimi elinde tutmaya yönelik çabalar sarf ettiği kaydediliyor. Peker'in bu şekilde suç örgütünü kurarak Türkiye'de büyümeye başladığı ifade ediliyor.Örgüt üyelerinin silah taşıdıkları, birbirlerine silah temin ettikleri kaydedilen iddianamede, silah yerine günlük hayatın akışına ters olarak 'Emanet, cihaz, oyuncak, çekirdek' şeklinde kelimler kullandıkları belirtiliyor. İddianamede suç örgütünün listesinin bizzat örgüt lideri tarafından tutularak dağıtımı yapılan tespihlerin imame veya boncuklarında 'Reis Sedat Peker, SP' gibi yazıların olduğu bu tespihlerin örgütün parolası olarak kullanıldığı kaydediliyor. Tespihi olan kişilerin örgüt liderine bağlılığının tüm örgüt üyeleri tarafından bilindiği, tespihi olan kişilerin örgüte yardım eden, geçmişinde örgütle kader birliği yapan ya da örgüt üyeleri oldukları ifade ediliyor.İddianamede 31 Ağustos 2017'de İstanbul, Çekmeköy'de silahla vurularak hayatını kaybeden Cahit Çetin'in ölümünü sanık Sedat Peker'in azmettirdiği kaydediliyor.İddianamede örgüt lideri konumda yer alan sanık Sedat Peker'in "Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme", "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme", "Var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "Tefecilik" ve "Silahla kasten yaralama" suçlarından toplamda ağırlaştırılmış müebbet ile 262 yıl 8 aydan 392 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.Örgüt yöneticisi olan 9 sanığın "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar, örgüt üyesi olası olan 46 sanığın "Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma" suçundan 2 yıl 6 aydan 6'şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. 22 sanığın de "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapis talep ediliyor.Ayrıca iddianamede örgüt yöneticisi, üyesi ve örgüt adına suç işleyen sanığın "Kasten öldürmeye azmettirme", "Var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "Tefecilik" ve "Silahla kasten yaralama" suçlarından değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.


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Sedat Peker, Bilişim, Altay, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sedat Peker suç örgütüne ilişkin yargılama yarın görülmeye devam edecek (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sedat Peker suç örgütüne ilişkin yargılama yarın görülmeye devam edecek (2) - Son Dakika
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