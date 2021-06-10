Sedat Peker suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 2 ilde operasyon - Son Dakika

İstanbul merkezli 2 ilde, Sedat Peker'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt genelinde faaliyet gösteren ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirlenen, elebaşılığını Peker'in yaptığı suç örgütüyle mücadelesini sürdürüyor.

Emniyet, 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan F.Ö'nün adresinde bulunan senetlere ilişkin incelemesini tamamladı.

Polis ekipleri, senet sahipleri ile yaptığı görüşmede, 900 bin dolarlık bazı senetleri sahibi olan iş insanı Ö.E'nin, geçmiş tarihte borsada yatırım yapmaları için bir firmaya senet karşılığı 900 bin dolar verdiğini, paranın gelinen süreçte 4,5 milyon dolara yükseldiğini ancak firmanın parasını ödememesi üzerine mahkemeye verdiğini, mahkeme aşamasında F.Ö'nün, Peker'in talimatları doğrultusunda iş yeri ve aracını kurşunlatarak elinden zorla senetleri aldığını bildirmesi üzerine yeni bir çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, suç örgütü elebaşı Peker'in talimatları doğrultusunda senetlere zorla el koyduğu iddia edilen F.Ö. ile 900 bin dolar karşılığı senetleri iş insanı Ö.E'ye verdiği belirlenen 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Süreç

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 9 Nisan'da İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 63 kişiden 59'u yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklanırken 9'u adli kontrol şartıyla, 37'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden birinin bu süreçte vefat ettiği öğrenildi.

Firari durumda olan ve yurt dışında olduğu tespit edilen elebaşı Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 3 kişinin ise yakalanmasına çalışılıyor.