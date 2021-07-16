Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda karar çıktı! 9 kişi, yağmacılık suçuyla tutuklandı - Son Dakika

Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda karar çıktı! 9 kişi, yağmacılık suçuyla tutuklandı
16.07.2021 17:01
İstanbul'da, elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u ''Var olan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma" ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklandı. Aralarında Fikret Aydın'ın da bulunduğu 9 şüphelinin cezaevine gönderilmesine karar verildi. Şüphelilerden 4'ü ifadesi alındıktan sonra, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nce Sedat Peker'e yönelik 12 Temmuz'da yeni operasyon gerçekleşti. Operasyonda 16 şüpheli yakalanırken dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılık ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
FİKRET AYDIN'IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 3 şüphelinin adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verirken aralarında Fikret Aydın'ın da bulunduğu 9 şüphelinin 'Var olan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma" ve ''Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.
Son Dakika 18:30 Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı 18:24 Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir 18:21 Fatih'te gaspçılara 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana patronlarından 20 bin dolar ödül 17:42 Taksim Meydanı'nı bikinili pozlarıyla podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışları umursamadı 17:39 Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada 16:59 Oyuncu Melis Sabah'a büyük darbe! İş insanı sevgilisi 3 yıllık evli çıktı 16:55 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam geldi! Normal ekmek 1.25 TL'ye satılacak 16:11 420 lira değerinde olan FIFA 22, sadece tek bir bilgisayara yüklenebilecek!