Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda karar çıktı! 9 kişi, yağmacılık suçuyla tutuklandı - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nce Sedat Peker'e yönelik 12 Temmuz'da yeni operasyon gerçekleşti. Operasyonda 16 şüpheli yakalanırken dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılık ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

FİKRET AYDIN'IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 3 şüphelinin adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verirken aralarında Fikret Aydın'ın da bulunduğu 9 şüphelinin 'Var olan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma" ve ''Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.