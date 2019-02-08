Son Dakika Haberleri: Sedat Peker Şüpheli Sıfatıyla İfade Verdi

Sedat Peker Şüpheli Sıfatıyla İfade Verdi

6 dakika önce

İstanbul Ataşehir'de katıldığı bir açılıştaki konuşmasında halka silahlanma çağrısı yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade verdi.

Sedat Peker Şüpheli Sıfatıyla İfade Verdi, System.String[]
İstanbul Ataşehir'de katıldığı bir açılıştaki konuşmasında halka silahlanma çağrısı yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Peker ifadesinde, "Konuşmamın arkasındayım" diyerek suç unsuru olmadığını söyledi. Sedat Peker hakkında 3 Şubat 2019 tarihinde tarihinde Ataşehir'de bir açılış sırasında yaptığı konuşmada halka silahlanma çağrısı bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı. "Suç islemeye tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Sedat Peker avukatıyla birlikte Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına geldi.

"SUÇ UNSURU YOKTUR"

Şüpheli sıfatıyla Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısına ifade veren Peker'in, "Konuşmamın arkasındayım. Suç unsuru yoktur" dediği öğrenildi. Yaklaşık yarım saat süren ifade işleminin ardından Sedat Peker, adliyeden ayrıldı.

(Gamze Erdemir/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:56 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barcelona Kulübü'nün Ayakkabıları İstanbul'dan Gidecek Son Dakika! Sedat Peker Şüpheli Sıfatıyla İfade Verdi: Konuşmamın Arkasındayım

Erdoğan'dan Ulaştırma Bakanı'na: Projeyi Bitirmezsen, Güle Güle Erdoğan, İlk Mitinginde Bazı Partililere Sert Çıktı: Provoke Etmeyin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 16:02:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sedat Peker Şüpheli Sıfatıyla İfade Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]