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Peker, Türkiye'ye mi dönüyor? Suç örgütü lideri iddialar sonrası bir buçuk yıl süren sessizliğini bozdu - Son Dakika

Peker, Türkiye'ye mi dönüyor? Suç örgütü lideri iddialar sonrası bir buçuk yıl süren sessizliğini bozdu

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker'in yakın bir zamanda Türkiye'ye getirileceği iddiası büyük ses getirdi. Haberler sonrası bir buçuk yıldır süren sessizliğini bozan Peker, bir gazeteci aracılığıyla gönderdiği mesajda ''Çok istesem de şu an için Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncem yok. Abu Dabi'de yaşadığım aile hayatı ruh dünyama iyi geldi. Ayrıca üniversiteyi tamamlamadan dönmeyi düşünmüyorum'' ifadelerini kullandı.

Peker, Türkiye\'ye mi dönüyor? Suç örgütü lideri iddialar sonrası bir buçuk yıl süren sessizliğini bozdu
20.11.2023 08:37  - Güncelleme: 08:57

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 2 ay gibi kısa bir süre içinde Türkiye'ye getirileceği iddiası büyük ses getirirken, haberler sonrası bir buçuk yıl süren sessizliğini bozan Peker, gazeteci İsmail Saymaz'a gönderdiği mesajda "Çok istesem de şu an için Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncem yok. Abu Dabi'de yaşadığım aile hayatı ruh dünyama iyi geldi. Ayrıca üniversiteyi tamamlamadan dönmeyi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

PEKER'İN TÜRKİYE'YE DÖNECEĞİ İDDİASI BÜYÜK SES GETİRDİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 2 ay içinde Türkiye'ye getirileceğine yönelik iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

HABERLERİN ARDINDAN MESAJ YOLLADI

Gazeteci İsmail Saymaz'ın yakın çevresi üzerinden iddiayı sorduğu Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nin uyguladığı yasaktan ötürü bir buçuk yıldır sürdürdüğü suskunluğunu bozarak dikkat çeken bir mesaj yolladı.

"ÜNİVERSİTEYİ TAMAMLAMADAN DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Peker mesajında şu ifadeleri kullandı; "Anlattığım birçok konunun son operasyonlarla doğruluğu kanıtlanıyor olsa da, çok istesem de şu an için Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncem yok. Abu Dabi'de yaşadığım aile hayatı ruh dünyama iyi geldi. Ayrıca üniversiteyi tamamlamadan dönmeyi düşünmüyorum.

"YENİ BİR MACERAYA GEREK GÖRMÜYORUM"

Bu tip haberlerin hangi sebeple çıktığını anlayabilmiş değilim. Gerilimlerle dolu yaşadığımız üç sene çocuklarımı da ailemi de çok yordu. Yeni bir maceraya gerek görmüyorum."

Sedat Peker, Türkiye, Hukuk, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Peker, Türkiye'ye mi dönüyor? Suç örgütü lideri iddialar sonrası bir buçuk yıl süren sessizliğini bozdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Peker, Türkiye'ye mi dönüyor? Suç örgütü lideri iddialar sonrası bir buçuk yıl süren sessizliğini bozdu - Son Dakika
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