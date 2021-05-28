CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında 10 kuruşluk dava açtıklarını duyurdu.
Soylu, Sedat Peker'in açıklamaları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu suç örgütleri ile yan yana yürümekle suçlayarak Peker'e "Kemal Kılıçdaroğlu gibi ağabeyin var" diye seslenmişti.
Çelik'in açıklaması şöyle:
Son Dakika › Politika › Sedat Peker üzerinden kendisini eleştiren Bakan Soylu'ya, Kılıçdaroğlu'ndan 10 kuruşluk dava - Son Dakika