Sedat Peker üzerinden kendisini eleştiren Bakan Soylu'ya, Kılıçdaroğlu'ndan 10 kuruşluk dava - Son Dakika

İnsanlığımızdan bir kez daha utandık! Küçük kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sen beni mahvettin" çıkışı kurdele kesimine damga vurdu

Soylu, Sedat Peker'in açıklamaları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu suç örgütleri ile yan yana yürümekle suçlayarak Peker'e "Kemal Kılıçdaroğlu gibi ağabeyin var" diye seslenmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında 10 kuruşluk dava açtıklarını duyurdu.

Şike iddialarına konu olan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü