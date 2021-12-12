Sedat Peker, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı - Son Dakika

140 Journos, hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla iddianame hazırlanan Sedat Peker'i konu edinen "Ya devlet başa" adlı belgeseli yayınlandı.
Bir süredir video paylaşmayan ve tweet atmayan Sedat Peker, verdiği röportajla uzun bir aradan sonra ilk defa ortaya çıktı.
Yayınlanan belgeselde Sedat Peker'in röportajı kabul ettiği anlara ait görüntülere de yer verildi. Peker'in "Başımıza ne gelecek bilmiyorum" ifadeleri duyuldu. Öte yandan Peker'in masasında bulunan Yılmaz Özdil'in "Mustafa Kemal" kitabı da dikkat çekti.
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