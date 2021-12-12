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Sedat Peker, uzun bir aradan sonra verdiği röportajla ortaya çıktı - Son Dakika

Sedat Peker, uzun bir aradan sonra verdiği röportajla ortaya çıktı

12.12.2021 21:44

Yayınlandığı videolarla gündeme gelen organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bir süredir ne tweet atıyor ne de video paylaşıyor. Herkesin merak ettiği Sedat Peker, 140 Journos'a verdiği bir röportajla ortaya çıktı.

140 Journos, hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla iddianame hazırlanan Sedat Peker'i konu edinen "Ya devlet başa" adlı belgeseli yayınlandı.

YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Bir süredir video paylaşmayan ve tweet atmayan Sedat Peker, verdiği röportajla uzun bir aradan sonra ilk defa ortaya çıktı.

MASASINDAKİ KİTAP DİKKAT ÇEKTİ

Yayınlanan belgeselde Sedat Peker'in röportajı kabul ettiği anlara ait görüntülere de yer verildi. Peker'in "Başımıza ne gelecek bilmiyorum" ifadeleri duyuldu. Öte yandan Peker'in masasında bulunan Yılmaz Özdil'in "Mustafa Kemal" kitabı da dikkat çekti.

Sedat Peker, uzun bir aradan sonra verdiği röportajla ortaya çıktı

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Son Dakika Güncel Sedat Peker, uzun bir aradan sonra verdiği röportajla ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sedat Peker, uzun bir aradan sonra verdiği röportajla ortaya çıktı - Son Dakika
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