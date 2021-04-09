Sedat Peker ve suç örgütüne 5 ilde eş zamanlı operasyon: 63 gözaltı kararı - Son Dakika

Sedat Peker ve suç örgütüne 5 ilde eş zamanlı operasyon: 63 gözaltı kararı

09.04.2021 07:10

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisinden 5 ilde suç örgütü kurduğu iddia edilen Sedat Peker ve suç örgütüne bağlı 63 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisinden 5 ilde suç örgütü kurduğu iddia edilen Sedat Peker ve suç örgütüne bağlı 63 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından il genelinde Sedat Peker ve suç örgütüne bağlı 63 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda baskın yapılan adresler didik didik arandı. Öte yandan operasyon düzenlenen adreslerden biri de Bahçelievler oldu. Operasyon ile ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda şüphelilerin, il genelinde faaliyet gösteren "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" başta olmak üzere çok sayıda suça karıştığı belirlendi.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan suç örgütünün lideri Sedat Peker ile 63 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Kocaeli, Trabzon ve Hatay'da 121 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı. Özel harekat timleri eşliğinde adreslere giren polis ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına alırken şüphelilerin adreslerinde aramaların devam ettiği öğrenildi. Operasyon kapsamında Bahçelievler ve Kurtköy'de bulunan iki ayrı adrese de operasyon yapıldı. - İSTANBUL

Sedat Peker ve suç örgütüne 5 ilde eş zamanlı operasyon: 63 gözaltı kararı
Sedat Peker ve suç örgütüne 5 ilde eş zamanlı operasyon: 63 gözaltı kararı
Sedat Peker ve suç örgütüne 5 ilde eş zamanlı operasyon: 63 gözaltı kararı
Sedat Peker ve suç örgütüne 5 ilde eş zamanlı operasyon: 63 gözaltı kararı

Emniyet Müdürlüğü, Sedat Peker, İstanbul, Gözaltı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sedat Peker ve suç örgütüne 5 ilde eş zamanlı operasyon: 63 gözaltı kararı - Son Dakika


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