Sedat Peker ve suç örgütünün yargılanmasına yarın başlanacak - Son Dakika

- Sedat Peker ve suç örgütünün yargılanmasına yarın başlanacak

İSTANBUL - Sedat Peker ve suç örgütüne yönelik açılan dava kapsamında, Peker'in de aralarında bulunduğu 92 sanığın yargılanmasına yarın başlanacak.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından firari Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 92 sanık hakkında dava açılmıştı. Hazırlanan 240 sayfalık iddianamede, Çekmeköy'de 31 Ağustos 2017'de silahlı saldırı sonucu öldürülen Cahit Çetin maktul, 30 kişi de müşteki olarak yer alırken, örgüt lideri Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 26'sı tutuklu 92 kişi ise şüpheli olarak yer almıştı. İddianame gönderildiği Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Mahkeme, hazırladığı tensip zaptında 26 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, suç örgütü lideri olan firari sanık Sedat Peker ile şoförü U.Y., hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmederek, davanın ilk celsesinin 29 Aralık'ta görülmesine karar vermişti.

Peker'in ağırlaştırılmış müebbet ve 390 yıla kadar hapsi istendi

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan davada, suç örgütü lideri firari Sedat Peker'in Cahit Çetin'in silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyor. Peker'in ayrıca "var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme", "tefecilik", "silahla kasten yaralama" suçlarından ise toplamda 390 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

'9 sanık örgüt yöneticisi konumunda'

Örgüt yöneticisi konumunda olan 9 sanık ise, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme", "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme", "kasten öldürmeye azmettirme", "var olan suç örgütün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "tefecilik" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından da değişik oranlarda hapis cezası talebiyle yargılanacak.

Örgüt adına suç işleyen diğer sanıklar ise, "kasten öldürmeye azmettirme", "var olan suç örgütün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "tefecilik" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından da değişik oranlarda hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak.

(GE-CGK-NSO-Y)