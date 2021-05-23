Sedat Peker, YouTube hesabında yayınladığı videolarda mekan değişikliğine gitti - Son Dakika

Kendisine yönelik operasyonlar sonrasında YouTube üzerinden bir video serisi yayımlayama başlayan Sedat Peker, 'Hayata Korkusuzca Bakanlar, Ölümden de Korkmazlar' başlıklı 7. videosunu sabah saatlerinde yayınladı.

"BEKLEDİKLERİM GELMEDİ"

Peker'in bu defa, her zaman çekim yaptığı odadan farklı bir mekanda olduğu görüldü. Bir toplantı odasında olduğu görülen Peker, Türkiye'den kalabalık misafirlerinin geldiğini belirterek, "Aslında ben Soylu ile Abdülkadir'i bekliyordum, ancak onlar gelmediler. Her zaman olduğu gibi yüce devletimizi karıştırdılar" ifadelerine yer verdi.

EN BÜYÜK PATRON SİZSİNİZ

Önümüzdeki günlerde başka bir yer değişikliği daha yapmayı düşündüğünü söyleyen Peker, "Bana halka oynuyorsun diyorlar, e kime oynayayım? Aslında piramidin en üstünde siz varsınız, patron sizsiniz. Ben de o nedenle patrona gitmek istedim. Kanunlardan daha güçlü olan halktır" dedi.