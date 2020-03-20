Sedat Şahin'in kardeşini öldüren Sarallar'ın adamları yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sedat Şahin'in kardeşini öldüren Sarallar'ın adamları yakalandı - Son Dakika

Sedat Şahin'in kardeşini öldüren Sarallar'ın adamları yakalandı

7 saat önce

KOCAELİ Polisi, 2014 yılında Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ile Ferdi Topal'ın öldürüldüğü silahlı saldırıyı düzenledikleri belirlenen organize suç çetesi Sarallar Grubu üyesi M.G. ve H.İ.Ç.'yi yakaladı.

Sedat Şahin'in kardeşini öldüren Sarallar'ın adamları yakalandı, System.String[]

KOCAELİ Polisi, 2014 yılında Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ile Ferdi Topal'ın öldürüldüğü silahlı saldırıyı düzenledikleri belirlenen organize suç çetesi Sarallar Grubu üyesi M.G. ve H.İ.Ç.'yi yakaladı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014 yılında İstanbul Nişantaşı'nda Bafralılar Grubu olarak bilinen organize suç örgütü lideri Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ile beraberinde bulunan Ferdi Topal'ın öldürülmesi olayını gerçekleştiren Sarallar Grubu olarak bilinen organize suç örgütü üyesi M.G. ve H.İ.Ç.'yi yakaladı. Hakkında 31 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. ile cezaevi firarisi olan ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Şişli Nişantaşı Valikonağı Caddesi'nde 24 Aralık 2014 tarihinde gerçekleşen olayda, Bafralılar Grubu olarak bilinen organize suç örgütü lideri Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ile yanında bulunan Ferdi Topal ve Evren Aydın'a evden çıktıkları sırada, otomobille gelen kişiler uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. 3 yaralıdan Vedat Şahin ve Ferdi Topal kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişti.


Sedat Şahin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:47 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı
Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu Sırbistan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Hollanda'da 3 Türk koronavirüs nedeniyle öldü
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek         
13:32
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı         
13:26
Sinem Umaş'tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Yaşlıları öldüren virüs insanlar iflas etmesine sebep olacak Sinem Umaş'tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Yaşlıları öldüren virüs insanlar iflas etmesine sebep olacak         
13:05
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:03
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi         
11:55
Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı         
11:43
Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek         
11:21
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak         
11:18
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek         
10:51
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı         
10:22
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi         
10:10
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak         
09:57
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 00:52:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sedat Şahin'in kardeşini öldüren Sarallar'ın adamları yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]