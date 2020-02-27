Sedat Şahintürk: "Bu maçta varımızı yoğumuzu ortaya koyarak 3 puana ulaşmak istiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Sedat Şahintürk: 'Bu maçta varımızı yoğumuzu ortaya koyarak 3 puana ulaşmak istiyoruz' - Son Dakika Spor

Sedat Şahintürk: "Bu maçta varımızı yoğumuzu ortaya koyarak 3 puana ulaşmak istiyoruz"

6 saat önce

Denizlispor'un başarılı futbolcularından Sedat Şahintürk, hafta sonu oynayacakları Yeni Malatyaspor maçını mutlak kazanmak istediklerini kaydederek, "Bu maçta varımızı yoğumuzu ortaya koyarak 3 puana ulaşmak istiyoruz" dedi.

Sedat Şahintürk:

Denizlispor'un başarılı futbolcularından Sedat Şahintürk, hafta sonu oynayacakları Yeni Malatyaspor maçını mutlak kazanmak istediklerini kaydederek, "Bu maçta varımızı yoğumuzu ortaya koyarak 3 puana ulaşmak istiyoruz" dedi.


Yeşil-siyahlı ekip hafta sonu kendi evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesislerinde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan takımın başarılı savunma oyuncularından Sedat Şahintürk, karşılaşmayı kazandıklarını ifade etti. Sedat Şahintürk, "Tabi ki şu an herkes bu maçın öneminin farkında bizim için çok önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Evimizde taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bu maçta varımızı yoğumuzu ortaya koyarak 3 puana ulaşmak istiyoruz. Kendimizde artık biraz nefes almak istiyoruz. Süreç tabi ki daralıyor ligde 11 maç kaldı. Bizde bunun farkındayız. İnşallah elimizden geleni yapıp bu hafta 3 puanı taraftarımıza hediye etmek istiyoruz" dedi.


"Tekrar yükselişe geçeceğimize inanıyorum"


Teknik direktör değişikliğindeki uyum sürecini çabuk aşıp yükselişe geçmek istediklerini kaydeden Sedat Şahintürk, "Tabi ki teknik adam değişikliği bazen iyi oluyor bazen alışma sürecinde sıkıntı olabiliyor. Bu bazen olumlu yansıyor bazen olumsuz yansıyor. Biz tabi profesyonel olduğumuz için uyum sürecini en çabuk şekilde atlatmak gerekiyor. Bu hafta tabi ki önümüzde çok kritik bir maç var, onu alırsak bence tekrar yükselişe geçeceğimize inanıyorum. Bence yaşamamalı herkes birbirine inanmalı. Burada gerçekten iyi bir ortam var. Herkes bu takımın iyiliği için bu takımın başarısı için kenetlenmesi gerekiyor. Taraftarıyla yönetimiyle futbolcusuyla çalışanıyla şehriyle biz kenetlenirsek bence bu işin üstesinden rahatlıkla gelebiliriz" diye konuştu. - DENİZLİ

Yeni Malatyaspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:29 Kaynak: İHA
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