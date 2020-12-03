SEDDK'den "Kurul üyelerinin kurduğu şirketten hizmet almayanların işlemlerinin yapılmadığı" iddiasına yalanlama

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), basında Kurum ile ilgili yapılan haberlere ilişkin, "Yönetim Kurulu Üyelerinin kurduğu danışmanlık şirketinden hizmet almayanların işlemlerinin yapılmadığı' iddiası tamamıyla asılsız bir iftiradır." açıklamasında bulundu.

SEDDK tarafından, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan lisans almak için yönetim kurulu üyelerinin kurduğu danışmanlık şirketinden hizmet almayanların işlemlerinin yapılmadığına" yönelik haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Kurum açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"02/12/2020 tarihli Sözcü Gazetesinde, 'Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan lisans almak için yönetim kurulu üyelerinin kurduğu danışmanlık şirketinden hizmet almayanların işlemlerinin yapılmadığı iddia ediliyor.' başlığı altında tamamen asılsız, gerçek dışı bilgilerle Kurumu ve Başkanı karalama ve yıpratma amaçlı olarak yazılan yazı üzerine kamuoyunu aydınlatma gereği hasıl olmuştur.

Haberde geçen 'Yönetim Kurulu Üyelerinin kurduğu danışmanlık şirketinden hizmet almayanların işlemlerinin yapılmadığı' iddiası ve 'Bu yöntemi uygulayan yetkililerin ve lisans alan şirketlerin isimlerini veren sektör temsilcileri, bunun açık bir şekilde yazılmasını da 'Lisansımız iptal edilir endişesi ile kabul etmediler.' ifadeleri tamamıyla asılsız bir iftiradır.

Zira, SEDDK'nin kuruluşundan bu yana geçen 6 aylık sürede lisans almak üzere başvuru yapmış olup Kurul tarafından başvurusu uygun bulunarak lisans verilmiş bir şirket yoktur. Bu süreçte sadece bir şirkete lisans verilmiş olup SEDDK'nin kurulmasından çok daha önce, 2019 yılında yapılmış olan bu başvuru, Sigortacılık Genel Müdürlüğünün ilga edilmesinin ardından Kurumumuza intikal etmiştir. Söz konusu başvuru mevcut haliyle SEDDK tarafından uygun bulunmamış, lisans kapsamında talep edilen branşların kapsamı sınırlandırılmak kaydıyla faaliyet izni verilmiştir."

Açıklamada, haberde adı geçen danışmanlık şirketinin SEDDK eski yönetim kurulu üyeleri tarafından kurulduğu iddiasının da yine tamamıyla asılsız bir iftira olduğu belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Zira SEDDK'nin eski yönetim kurulu üyesi yoktur. Mevcut üyeler Kurulun ilk üyeleri olup kendilerinin hiçbir şirkette ortaklığı olmadığı gibi herhangi bir ticari faaliyette bulunmaları kanunen mümkün değildir.

Tamamen kamuya açık olan bu bilgileri hiçbir şekilde teyit etme ihtiyacı duymadan, basın meslek etiğine son derece aykırı bir şekilde böyle bir haber yapılması, bu haberin tamamen karalama maksatlı olarak, sipariş üzerine yapılmış olduğunun açık bir kanıtıdır.

SEDDK'nin göreve başlamasının ardından sigortalıların hak ve menfaatlerinin korunması yönünde attığı kararlı adımlardan rahatsızlık içinde olan çevrelerin Kurumu ve Başkanı hedef alan tehdit ve karalamalarına asla taviz vermeden, kanunlar çerçevesinde görevimizi adil ve şeffaf bir şekilde yapmaya devam edeceğimizi ve bu gibi maksatlı haberler hakkında hukuk yoluna başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."