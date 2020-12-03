SEDDK'den "Kurul üyelerinin kurduğu şirketten hizmet almayanların işlemlerinin yapılmadığı" iddiasına yalanlama - Son Dakika

SEDDK'den "Kurul üyelerinin kurduğu şirketten hizmet almayanların işlemlerinin yapılmadığı" iddiasına yalanlama

03.12.2020 15:03
SEDDK'den

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), basında Kurum ile ilgili yapılan haberlere ilişkin, "Yönetim Kurulu Üyelerinin kurduğu danışmanlık şirketinden hizmet almayanların işlemlerinin yapılmadığı' iddiası tamamıyla asılsız bir iftiradır.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), basında Kurum ile ilgili yapılan haberlere ilişkin, "Yönetim Kurulu Üyelerinin kurduğu danışmanlık şirketinden hizmet almayanların işlemlerinin yapılmadığı' iddiası tamamıyla asılsız bir iftiradır." açıklamasında bulundu.

SEDDK tarafından, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan lisans almak için yönetim kurulu üyelerinin kurduğu danışmanlık şirketinden hizmet almayanların işlemlerinin yapılmadığına" yönelik haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Kurum açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"02/12/2020 tarihli Sözcü Gazetesinde, 'Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan lisans almak için yönetim kurulu üyelerinin kurduğu danışmanlık şirketinden hizmet almayanların işlemlerinin yapılmadığı iddia ediliyor.' başlığı altında tamamen asılsız, gerçek dışı bilgilerle Kurumu ve Başkanı karalama ve yıpratma amaçlı olarak yazılan yazı üzerine kamuoyunu aydınlatma gereği hasıl olmuştur.

Haberde geçen 'Yönetim Kurulu Üyelerinin kurduğu danışmanlık şirketinden hizmet almayanların işlemlerinin yapılmadığı' iddiası ve 'Bu yöntemi uygulayan yetkililerin ve lisans alan şirketlerin isimlerini veren sektör temsilcileri, bunun açık bir şekilde yazılmasını da 'Lisansımız iptal edilir endişesi ile kabul etmediler.' ifadeleri tamamıyla asılsız bir iftiradır.

Zira, SEDDK'nin kuruluşundan bu yana geçen 6 aylık sürede lisans almak üzere başvuru yapmış olup Kurul tarafından başvurusu uygun bulunarak lisans verilmiş bir şirket yoktur. Bu süreçte sadece bir şirkete lisans verilmiş olup SEDDK'nin kurulmasından çok daha önce, 2019 yılında yapılmış olan bu başvuru, Sigortacılık Genel Müdürlüğünün ilga edilmesinin ardından Kurumumuza intikal etmiştir. Söz konusu başvuru mevcut haliyle SEDDK tarafından uygun bulunmamış, lisans kapsamında talep edilen branşların kapsamı sınırlandırılmak kaydıyla faaliyet izni verilmiştir."

Açıklamada, haberde adı geçen danışmanlık şirketinin SEDDK eski yönetim kurulu üyeleri tarafından kurulduğu iddiasının da yine tamamıyla asılsız bir iftira olduğu belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Zira SEDDK'nin eski yönetim kurulu üyesi yoktur. Mevcut üyeler Kurulun ilk üyeleri olup kendilerinin hiçbir şirkette ortaklığı olmadığı gibi herhangi bir ticari faaliyette bulunmaları kanunen mümkün değildir.

Tamamen kamuya açık olan bu bilgileri hiçbir şekilde teyit etme ihtiyacı duymadan, basın meslek etiğine son derece aykırı bir şekilde böyle bir haber yapılması, bu haberin tamamen karalama maksatlı olarak, sipariş üzerine yapılmış olduğunun açık bir kanıtıdır.

SEDDK'nin göreve başlamasının ardından sigortalıların hak ve menfaatlerinin korunması yönünde attığı kararlı adımlardan rahatsızlık içinde olan çevrelerin Kurumu ve Başkanı hedef alan tehdit ve karalamalarına asla taviz vermeden, kanunlar çerçevesinde görevimizi adil ve şeffaf bir şekilde yapmaya devam edeceğimizi ve bu gibi maksatlı haberler hakkında hukuk yoluna başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Yönetim Kurulu, Lisans, Emekli, Kurul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SEDDK'den 'Kurul üyelerinin kurduğu şirketten hizmet almayanların işlemlerinin yapılmadığı' iddiasına yalanlama - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'da Taylan Antalyalı sakatlandı! Durumu cuma günü belli olacak Sosyal medya üzerinden ağına düşürdüğü küçük kızı uyuşturucu verip istismar etti Borcunu ödemeyen müşterisinin evini bastı, anne ve 4 yaşındaki kızını vahşice öldürdü Exxen için yeniden çekilecek Sihirli Annem'in çocuk oyuncuları belli oldu Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü Vaka sayısı % 100 artan Samsun'da kırmızı alarm! Belediye başkanı herkesi kurallara uymaya davet etti Yağmur Sarnıç'tan "Bekaretimi anneme inat verdim" diyen Seren Serengil'e ağza alınmayacak sözler Azerbaycan'da Atatürk'ü anma gününe denk gelen 10 Kasım 'Zafer Günü' 8 Kasım'a alındı
Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı         
15:52
Polis memuru inşaat halindeki evinde ölü bulundu Polis memuru inşaat halindeki evinde ölü bulundu         
15:47
İngiltere'de 9 ay sonra maçlar seyircili olarak oynandı İngiltere'de 9 ay sonra maçlar seyircili olarak oynandı         
15:43
337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış 337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış         
15:35
Tarihe geçen görüntü! İstiklal Caddesi'ne girmek için dakikalarca kuyrukta beklediler Tarihe geçen görüntü! İstiklal Caddesi'ne girmek için dakikalarca kuyrukta beklediler         
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor         
14:56
Kahramanmaraş'ta kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı böyle yakalandı Kahramanmaraş'ta kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı böyle yakalandı         
14:51
Son Dakika! Azerbaycan, Karabağ çatışmalarında 2 bin 783 askerini kaybetti Son Dakika! Azerbaycan, Karabağ çatışmalarında 2 bin 783 askerini kaybetti         
13:36
Gizemi çözülemeyen metal monolit bu kez de Kaliforniya'da bulundu Gizemi çözülemeyen metal monolit bu kez de Kaliforniya'da bulundu         
12:20
Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheli arasında çatışma çıktı: 1 polis yaralı, 1 polis şehit Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheli arasında çatışma çıktı: 1 polis yaralı, 1 polis şehit         
11:54
Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu         
11:53
Adalet geç de olsa yerini buldu! Ömründen çalınan 4 yıl için 155 bin lira tazminat alacak Adalet geç de olsa yerini buldu! Ömründen çalınan 4 yıl için 155 bin lira tazminat alacak         
11:49
Hiç gitmediği İstanbul'da, otoyol geçiş cezası yedi Hiç gitmediği İstanbul'da, otoyol geçiş cezası yedi         
11:36
Bursa'da öğrencilerin uzaktan eğitimine siber sapık engeli: Cinsel içerikli videolar izletiyorlar Bursa'da öğrencilerin uzaktan eğitimine siber sapık engeli: Cinsel içerikli videolar izletiyorlar         
11:33
Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu         
11:21
Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı         
11:03
Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı         
10:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 16:25:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SEDDK'den "Kurul üyelerinin kurduğu şirketten hizmet almayanların işlemlerinin yapılmadığı" iddiasına yalanlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei