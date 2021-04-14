SEDDK, Sigorta Tahkim Komisyonu'nun çalışma sonuçlarını paylaştı - Son Dakika

SEDDK, Sigorta Tahkim Komisyonu'nun çalışma sonuçlarını paylaştı

14.04.2021 12:23
SEDDK, Sigorta Tahkim Komisyonu'nun çalışma sonuçlarını paylaştı, System.String[]

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, "2009 yılından bu yana sektörün kalite standartlarını daha da yukarı çekerek önemli görev üstlenen Sigorta Tahkim Komisyonu, 128 bin 881 adetlik rekor başvurunun olduğu 2020 yılında 105 bin 871...

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, "2009 yılından bu yana sektörün kalite standartlarını daha da yukarı çekerek önemli görev üstlenen Sigorta Tahkim Komisyonu, 128 bin 881 adetlik rekor başvurunun olduğu 2020 yılında 105 bin 871 adet başvuruyu sonuca bağlama başarısı gösterdi. 1 milyar 125 milyon TL tutarında anlaşmazlık çözümlendi." ifadelerini kullandı.

SEDDK Başkanı Gürsoy yaptığı açıklamada, Sigorta Tahkim Komisyonu'nun 2020 yılı çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sigorta Tahkim Komisyonu'nun başta Kovid-19 salgını olmak üzere birçok zorluğun bir arada yaşandığı 2020 yılını başarılı bir şekilde geride bıraktığını belirten Gürsoy, şunları kaydetti:

"Sigorta Tahkim Komisyonu, hızlı çözüm üretmesinin yanında, uzman ve tarafsız sigorta hakemleri tarafından inceleme işlemlerinin yapılması dolayısıyla da adil bir çözüm sunuyor. 128 bin 881 adetlik başvuru ile uyuşmazlık kabullerine başladığı 12.08.2009 tarihinden bu yana en yüksek başvuru sayısına ulaşılan 2020'de 105 bin 871 adet dosya sonuca bağlanırken, 1 milyar 125 milyon TL tutarında anlaşmazlık çözümlendi. Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta sistemine olan güvenin artırılmasında önemli bir görev üstlendi.

Sigortacılıkta tahkim çerçevesinde, Komisyonun uyuşmazlık kabullerine başladığı 12.08.2009 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar geçen sürede komisyona toplam 529 bin 517 adet başvuru yapıldı. Söz konusu başvuruların 525 bin 588 adedi hayat dışı sigorta branşlarına, 3 bin 929 adedi ise hayat sigorta branşlarına ait. "

"2020 yılındaki başvuruların yüzde 58'i İstanbul'dan, yüzde 21'i ise Ankara'dan oldu"

Gürsoy, özellikle ilk dosya kabulünden bu yana her yıl yapılan başvuru sayısında yıldan yıla artış yaşandığını belirterek, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü Mart 2020 sonrası yılın ikinci çeyreğinde komisyona yapılan başvuru sayılarında gerçekleşen önemli azalışa rağmen, 2019 yılına kıyasla 2020 yılında da komisyona yapılan başvuru sayılarındaki artış trendinin devam ettiğini aktardı.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla komisyona Türkiye'nin 81 ilinden de başvuru yapıldığını bildiren Gürsoy, şu bilgileri paylaştı:

"2020 yılındaki başvuruların yüzde 58'i İstanbul'dan, yüzde 21'i ise Ankara'dan oldu. 2020 yılında, komisyona yapılan başvurulardan karara bağlanan 105 bin 871 adet dosyada başvuran (davacı) taraf 1 milyar 468 milyon TL tazminat talep ederken, sigorta tahkim hakemleri 1 milyar 125 milyon TL tutara hükmetti. Aynı yıl, uyuşmazlık konusu dosyaların hakemlere intikalinden itibaren, tahkim uyuşmazlık hakemlerinin dosya başına ortalama çözüm süresi 85 gün, itiraz hakemlerinin ise 56 gün olarak gerçekleşti.

2020 yılında komisyona yapılan başvuruların yüzde 89'luk kısmı trafik branşına ilişkin olurken, ardından yüzde 8 ile kasko, geriye kalan yüzde 2'lik kısım ise içine tarım, yangın ve zorunlu koltuk ferdi kaza branşlarından geldi. Öte yandan 2020 yılında yapılan başvuruların yüzde 72'si hakem kararlarının kesin olduğu (itiraz yoluna gidilemeyen) 0-5 bin TL arasındaki tutarlara ilişkin olurken, yüzde 16'lık kısım 5 bin-15 bin TL, yüzde 7'lik kısmı 15 bin-40 bin TL ve yüzde 5'lik kısmı da 40 bin TL üstü tutarlardan oluştu."

111 bin 96 adet uyuşmazlık başvurusu hakemlere intikal etti

2020 yılı içerisinde 111 bin 96 adet uyuşmazlık başvurusunun hakemlere intikal ettirildiğinin altını çizen Gürsoy, "Söz konusu dosyaların 25 bin 141'inde hakemler üçer kişilik heyet olarak görevlendirilirken, 85 bin 955'inde ise uyuşmazlık miktarı dikkate alınarak dosyalar tek hakeme tevdi edildi." bilgisini verdi.

Gürsoy, aynı süre zarfında 29 bin 893 dosyanın da itiraz hakem heyetlerine iletildiğini aktardı.

Bu itiraz başvurularının 29 bin 303 adedinin sonuçlandığını belirten Gürsoy, şunları paylaştı:

"Bunların 3 bin 56 adedi hem başvuru sahibi hem de sigorta şirketi tarafından gerçekleştirildi. 10 bin 144 adet dosya sadece başvurusu sahibi, 17 bin 44 adedi ise sadece sigorta şirketi tarafından yapıldı. Yapılan itirazlardan 4 bin 175 adedi başvuran lehine, 4 bin 199 adedi sigorta şirketi lehine sonuçlanırken, 21 bin 9 adet dosya da ilk kararın onanması şeklinde gerçekleşti.

Bu arada 2020 yılında hakemler kendilerine yöneltilen uyuşmazlık başvurularının yüzde 45'ini aynen kabul ederken, yüzde 25'ini ise kısmi olarak kabul etti. Ayrıca aynı yıl hakemler söz konusu başvuruların yüzde 29'unu ise reddetti."

SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, gerek sektörün gerek sigortalıların Tahkim Komisyonu'na olan güveninin her geçen gün artmasının kendilerini mutlu ettiğini bildirdi.

Türk Lirası, İstanbul, Sigorta, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SEDDK, Sigorta Tahkim Komisyonu'nun çalışma sonuçlarını paylaştı - Son Dakika Ekonomi


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